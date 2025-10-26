Denise Pipitone, cos'è successo 21 anni fa: la scomparsa, le ricerche e come potrebbe essere oggi. Diffusa una nuova "age progression"

LA STORIA DELLA SCOMPARSA DI DENISE PIPITONE

Sono passati ventun anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, ma la ricerca dei suoi genitori non si ferma. Anzi, in occasione del suo compleanno, la famiglia rilancia l’appello affinché chiunque sappia qualcosa della figlia possa farsi vivo e aiutarli a ritrovarla. È stata infatti diffusa una nuova age progression per mostrare come sarebbe oggi, nella speranza che ciò possa favorire eventuali avvistamenti.

Il caso verrà affrontato anche a Verissimo, poiché Piera Maggio sarà ospite di Silvia Toffanin per tornare a parlare di uno dei misteri irrisolti della cronaca italiana, scoppiato a Mazara del Vallo il primo giorno di settembre del 2004.

La bambina si trovava davanti a casa sua quella mattina, quando scomparve nel nulla. L’ultima persona ad averla vista fu la zia: stava giocando in strada con il cugino. La donna richiamò il figlio per il pranzo e, in quel frangente, si persero le tracce della bambina.

Le indagini si concentrarono sull’ipotesi del rapimento, ipotizzando una sorta di “staffetta” tra chi avrebbe potuto prendere in consegna Denise Pipitone in momenti e luoghi differenti. Durante le prime ricerche, i cani molecolari percepirono alcune tracce della bambina nei pressi dell’abitazione dell’allora fidanzato di Jessica Pulizzi, figlia di Pietro Pulizzi, il padre biologico di Denise. L’area si trovava a pochi metri dallo stabile in cui vivevano Piera Maggio e Tony Pipitone.

DENISE PIPITONE, COME SI SONO CONCLUSI I PROCESSI

Jessica, che all’epoca aveva diciassette anni, divenne una delle principali sospettate insieme alla madre, Anna Corona, sebbene entrambe siano state poi assolte in sede giudiziaria.

Secondo una ricostruzione degli inquirenti, Denise Pipitone sarebbe stata rapita da Jessica Pulizzi con la complicità della madre e dell’ex fidanzato, ipotizzando come movente la gelosia e la vendetta: Denise e Jessica erano infatti figlie dello stesso padre, che non aveva mai confessato apertamente la verità. La posizione di Anna Corona fu archiviata nel 2013, mentre Jessica fu rinviata a giudizio nel 2010 per concorso in sequestro di minore.

Il processo di primo grado durò tre anni: la Procura di Marsala chiese quindici anni di carcere, ma il Tribunale la assolse per insufficienza di prove, decisione confermata in appello due anni dopo e poi nel 2017 in Cassazione, che rese l’assoluzione definitiva. La Suprema Corte, pur confermando la sentenza, riconobbe comunque l’esistenza di un movente plausibile legato alla rivalità familiare.

DENISE PIPITONE, LE RICERCHE TRA DUBBI E INCERTEZZE

Negli anni successivi, il caso ha continuato a riemergere periodicamente grazie a nuove segnalazioni, riesami di documenti e all’uso di tecnologie avanzate, come il riconoscimento facciale su foto e video di presunte “Denise cresciute”, ma nessuna pista si è rivelata risolutiva.

Nel maggio di quattro anni fa la Procura di Marsala riaprì le indagini, dopo diciassette anni di incertezze. Nello stesso mese, i deputati del Pd Alessia Morani e Carmelo Miceli proposero una commissione parlamentare d’inchiesta per verificare eventuali depistaggi, conflitti d’interesse e anomalie nelle indagini precedenti. Nonostante ciò, non emersero nuovi elementi e il GIP di Marsala dispose l’archiviazione.