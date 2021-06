Denise Pipitone, Silvana Jankovic non è rom video Milano/ “Non c’entro nulla, basta!”

Le ultime segnalazioni sul caso Denise Pipitone si sono rivelate inattendibili. A crollare anche la speranza di ritrovare la donna, forse rom, del video registrato a Milano un mese circa dopo la sparizione della piccola di Mazara Del Vallo dalla guardia giurata Felice Grieco. La donna in questione associata alla rom del video è stata rintracciata dalla trasmissione Chi l’ha visto ed ha smentito di essere la stessa persona: “Non sono lei, ora basta!”, ha tuonato. Nell’ultima puntata del programma la donna è stata intervistata raccontando la sua verità. Non si tratterebbe della stessa signora ripresa dalla guardia giurata insieme alla bambina che si faceva chiamare “Danas”, molto somigliante alla piccola Denise.

Di recente, in seguito alle segnalazioni di una ragazza, Mariana, l’attenzione si era concentrata proprio sulla donna del famoso video di Milano che però non è la stessa segnalata in questi giorni. La donna in questione si chiama Silvana Jankovic e non è la stessa persona incontrata da Mariana in un campo rom a Parigi.

DENISE PIPITONE, SILVANA JANKOVIC A CHI L’HA VISTO SMENTISCE MARIANA

Ai microfoni del programma di Rai3, Silvana Jankovic ha raccontato la sua verità smentendo ogni legame con la vicenda relativa alla scomparsa della piccola Denise Pipitone. La donna indicata da Mariana non sarebbe la nomade del video di Milano nè sarebbe mai stata in Francia. Silvana è macedone e invita a non credere a tutto ciò che è stato detto sul suo conto. “Io non sono la signora non c’entro niente con questa vicenda”, ha ammesso, “Mi vergogno a uscire di fuori adesso perché la gente chissà che pensa, io non sono questa persona qui. Devono vergognarsi di quello che dicono e lo devono fare anche per la mamma”. Silvana ha proseguito asserendo di non essere stata bene dopo questa vicenda: “Mi hanno fatto stare male, sto in depressione non dormo da 8 giorni”, ha spiegato. Nel corso della trasmissione sono state mostrate delle foto di Silvana scattate negli anni precedenti, ed in uno scatto risalente al 2004, anno della sparizione di Denise Pipitone, la rom appare visibilmente diversa rispetto alla nomade del video di Milano. Silvana avrebbe inoltre un segno evidente sul volto che non si nota in quello della donna del filmato. “Io nel 2018 non sono mai stata a Parigi, sono stata qui a Rovato. Mi hanno fermato i vigili mi hanno fatto il verbale perché non avevo la patente”, ha poi riferito, smentendo così Mariana. “Chi si mette a dire delle menzogne, e pubblica di nuovo le mie foto io li denuncio”, ha infine avvertito.

