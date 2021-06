DENISE PIPITONE, SILVANA “NON È LA ROM DEL VIDEO”/ Lombardo: “Carabinieri minacciati”

“Storie Italiane” ha proposto un’intervista a Francesco Lombardo, luogotenente dei carabinieri in pensione, il quale ha ripercorso le indagini condotte inizialmente per trovare Denise Pipitone, svelando un retroscena: “Al terzo giorno di ricerche decidemmo di fare un’attività diversa, attivando le fonti che avevamo sul campo e cercando informazioni sulla sparizione della bambina”. Una scelta comprensibile e sensata, tesa a rappresentare un valore aggiunto nell’ambito dell’attività investigativa condotta di concerto con le altre forze dell’ordine.

Poi, però, arrivarono le intimidazioni, come asserito da Lombardo: “Una mattina un mio appuntato ha trovato un foglio contenente minacce rivolte a noi. Questo è un fatto grave, è indirizzato alla famiglia. A quel punto, la segnalazione è giunta ai comandi dei carabinieri, che hanno disposto un sistema di vigilanza sulle famiglie, durata per un po’ di tempo e che ha generato difficoltà nelle famiglie e tra i bambini”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

DENISE PIPITONE, PARLA L’AVVOCATO DELLA SIGNORA SILVANA

A “Storie Italiane”, in occasione della puntata di oggi, venerdì 18 giugno 2021, si è tornati a parlare del caso Denise Pipitone e in particolare di Silvana, la donna che la guardia giurata Felice Grieco, autore del video girato a Milano nel 2004, è pressoché certo che si tratti della stessa rom che teneva per mano nel capoluogo lombardo. Tuttavia, la diretta interessata, di origini macedoni e residente da anni in Italia, non solo ha categoricamente smentito a “Chi l’ha Visto?” di essere la protagonista del filmato, ma anche di non essersi mai recata a Parigi in un campo rom. Monica Gnesi, legale difensore di Silvana, ha asserito nel corso della trasmissione condotta da Eleonora Daniele quanto segue: “Lei è totalmente estranea ai fatti e non è latitante. Non si può dire in tv ‘aspettiamo che venga presa’. Siamo a disposizione degli inquirenti, qualora volessero ascoltare Silvana, per chiarire definitivamente la sua posizione”.

DENISE PIPITONE, SILVANA “NON È LA ROM DEL VIDEO DI MILANO”

L’avvocato Gnesi ha successivamente chiarito che la foto in possesso di Felice Grieco non sarebbe riconducibile a un arresto, bensì a un episodio diverso; nel 2018, infatti, Silvana è stata sanzionata per l’articolo 116 del Codice della Strada, ovvero per guida senza patente. Il legale ha poi raccontato che Silvana a “Chi l’ha Visto?” ha mostrato il suo passaporto e i suoi figli vivono con lei: “Con Parigi non ha nulla a che vedere e nessuno da parte della Procura ci ha contattato per fare degli accertamenti. Abbiamo il desiderio di metterci a disposizione per fugare ogni eventuale dubbio relativo a questa vicenda. Ne sentiamo continuamente parlare in televisione, ma nessuno ci ha mai invitato a rendere dichiarazioni. Non vediamo l’ora che questo episodio si chiuda, anche perché le ripercussioni sulla salute della signora Silvana sono grandi: è depressa si vergogna e non riesce più a uscire di casa”, ha sottolineato.



