Denise Pipitone, testimone accusa Claudio Corona/ “Era protetto dalla polizia”

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, torna sul caso della scomparsa di Denise Pipitone, e a riguardo ha intervistato una persona, con volto coperto e voce camuffata, un ex dipendente delle forze armate che ha parlato di Claudio Corona, fratello di Anna Corona. Secondo lo stesso, parole da cui noi prendiamo le distanze non avendo prove certe, Claudio Corona era protetto dalla polizia: “Aveva delle amicizie nella polizia – spiega ai microfoni di Maria Grazia Sanrocco, inviata di Storie Italiane – avvisavano Claudio Corona e io parlo con cognizione di causa”.

Accuse gravissime, da cui noi, ripetiamo, ci discostiamo. L’uomo ci tiene a sottolineare una cosa: “Non tutti i poliziotti erano corrotti ma aveva amici che lo avvisano. Le persone non avevano fiducia nella polizia di Mazara, nei carabinieri e nella finanza si”. Poi precisa: “Sto parlando di 18 anni fa, ora le cose sono cambiate, le persone, se vedevano una cosa non parlavano con la polizia perchè sapevano che Claudio aveva amicizie con criminali ma non erano dei mafiosi”.

DENISE PIPITONE, LE DUE TESTIMONIANZA SU CLAUDIO CORONA E ANNA CORONA

Maria Grazia Sanrocco ha poi ribadito la questione: “Si tratta di un ex appartenente alle forze dell’ordine che avrebbe vissuto indirettamente questa esperienza. Claudio godeva dell’appoggio di alcuni esponenti della polizia, lui però ha sottolineato che ciò accadeva 17 anni fa e oggi le cose sono diverse: a suo dire le persone che potrebbero aver visto hanno preferito tacere perchè Claudio ha sempre goduto della protezione. Oggi sono passati 17 anni ci chiediamo, perchè queste persone non si fanno avanti?”. Storie Italiane ha intervistato anche l’ex responsabile di Anna Corona nell’albergo dove lavorava, che ha spiegato che il giorno della sparizione di Denise Pipitone, la signora non era in hotel dopo le 11:50: “La Corona era in hotel fino alle 11:50, non ricordo di averla più vista in hotel, assolutamente no, non lo so se altri l’hanno vista. c’erano le scale anti-incendio e magari potrebbe essere uscita da li”.

