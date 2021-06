Denise Pipitone, testimone fa retromarcia?/ Ore 14 rivela: “Un avvocato dice che…”

Ci sono importanti novità in merito ad un presunto testimone della scomparsa di Denise Pipitone. La settimana scorsa il programma ‘Ore 14’ condotto da Milo Infante ha pubblicato la sua lettera, in cui afferma di avere molte cose da dire e di aver frequentato Claudio Corona, fratello di Anna, la donna che la mamma di Denise ha per prima accusato dopo la scomparsa della piccola e che finora risulta estranea ai fatti, nonostante le tante ombre. Proprio questo testimone rappresenta un’altra ombra in questa vicenda, in quanto ora ha deciso di fare un passo indietro. Il conduttore del programma di Rai2 ha spiegato che l’uomo aveva scritto la lettera da un carcere dove è detenuto, chiedendo vendetta per Denise Pipitone.

Ma è successo qualcosa di strano in questi giorni. “Abbiamo saputo che un avvocato ha contattato alcune redazioni chiedendo di essere ospitato al fine di dichiarare pubblicamente che il suo cliente non conosce Claudio Corona e nulla ha da dire su di lui”, riporta una inviata di ‘Ore 14’.

DENISE PIPITONE, NUOVI DETTAGLI SULLA LETTERA

Il programma condotto da Milo Infante rivela di non aver ricevuto alcuna richiesta di rettifica, un particolare che appare strano. Come lo è il fatto che questa persona si sia firmata con nome e cognome, rivelando alcune vicende importanti relative a Claudio Corona. “Possiamo dire che lo coinvolge in un gravissimo episodio che lo vede vittima di un agguato. E qui ci fermiamo”, spiega l’inviata del programma. Le domande però che il conduttore si pone sono diverse alla luce di questo risvolto: questa persona non ha raccontato tutta la verità al suo avvocato o è stato intimidito da qualcuno? Allora ‘Ore 14’ rivela un altro passaggio della lettera in cui l’uomo dice di non fidarsi della polizia di Mazara. “Non mi fido perché qualche anno fa ho subito un agguato da 7 persone. Perché i testimoni non hanno detto che c’era presente anche il Corona? Ma perché tutti hanno paura di lui?”. Peraltro, è emerso durante la trasmissione che a detta di un investigatore Claudio Corona veniva chiamato come esperto per la rimozione delle cimici.

