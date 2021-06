Denise Pipitone “La rom del video di Milano è mia zia”/ “Sua figlia era ‘strana’…”

Storie Italiane ha intervistato Marianna Trotta, una ragazza di origini rom che dice di aver riconosciuto la donna rom del famoso video di avvistamento di Denise Pipitone a Milano. La giovane è stata a Parigi in un campo rom dove ha incontrato la presunta donna di cui sopra, ed anche la figlia della stessa, una giovane che pare avesse dei problemi: “Questa ragazza era super controllata, io ci ho pensato dopo a tanti dettagli. Non la facevano uscire mai a differenza di mia sorella, poi quando ho parlato con questa ragazza era messa parecchio male, non aveva i denti davanti, molto chiusa, spesso le tremavano le mani, la vidi che era sofferente. Mi ricordo bene che quando portai la mia valigia nella stanza sua lei rimase vedendo i vestiti, sbarrò gli occhi, come per dire ‘hai tutte queste cose’, quando invece per noi sono cose normale. Alla fine le regalai tutto”.

Sulla denuncia ai carabinieri: “Ho fornito tutto ai carabinieri, anche i nomi dei profili social della ragazza, ho segnalato anche i luoghi dove sono stata. Ho fatto comunque un po’ di fatica a riconoscere il tutto perchè ero andata a Parigi una sola volta e tre anni fa, poi mi hanno fatto vedere delle foto e io ho riconosciuto la zona”. La giovane di cui sopra sarebbe ora in Romania: “La madre sarebbe ancora a Parigi mentre la figlia sarebbe ora in Romania, loro si spostano tantissimi. E’ ora in una casa, abbiamo visto che si è fidanzata con un ragazzo”. Poi ha aggiunto: “Appena ho visto il video di questa donna la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la figlia, e la prima cosa che ho fatto è stata andare sul suo profilo. Loro conoscevano l’Italia, il capo di questo campo rom parlava benissimo l’italiano ed inoltre nominavano Emilia Romagna, Ravenna, queste zone…”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DENISE PIPITONE, UNA RAGAZZA SVELA: “LA DONNA ROM DEL VIDEO DI MILANO È MIA ZIA”

A Storie Italiane gli ultimi aggiornamenti riguardanti il caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo a settembre del 2004. Si torna a parlare in particolare del famoso avvistamento di Milano, la piccola Danas, che molti sono convinti sia proprio la bambina sparita 17 anni fa e che la guardia giurata Felice Grieco, aveva “denunciato” senza riuscire a bloccare la piccola. Mariana Trotta, in collegamento con il programma di Rai Uno, è riuscita a riconoscere la donna del famoso video: “Il discorso è differente da quanto è stato raccontato, non mi sono mai interessata a questo caso – racconta in diretta tv sul primo canale – ero molto piccola anche io quando la bimba è scomparsa. Dopo Olesya è uscito questo video di questa donna che è estremamente somigliante ad una donna che io ho incontrato in un campo rom a Parigi, poi quando è uscita la foto l’ho riconosciuta nell’immediato”. Marianna ha raccontato la sua storia: “Circa tre anni fa, io sono una ragazza adottiva di origini rom, avevo il desiderio di conoscere la mia famiglia biologica e dopo varie ricerche li ho trovati sui social, e sono partita per Parigi nel 2018 per andare a conoscerli grazie all’aiuto di un’assistente sociale rumena. Loro alloggiavano fra un campo e un hotel di Parigi”. Quindi ha aggiunto: “Sono rimasta lì una settimana, sono tornata poi a Milano, dove vivevo. La prima notte in cui arrivai mia sorella mi portò in questo hotel dove vidi mia madre per la prima volta e il giorno dopo mi portarono in questo campo rom”.

DENISE PIPITONE: “LA DONNA ROM DEL VIDEO DI MILANO FA PARTE DI GENTE PERICOLOSA”

La ragazza racconta di essere addirittura parente di questa donna rom: “Questa donna nel campo era una colonna importante in un certo senso, loro la mattina andavano a chiedere l’elemosina e lei cucinava per tutti, mi è rimasta impressa. Alla fine sarebbe mia zia. E’ una zia acquisita, è la moglie/compagna del fratello di mio padre biologico. Io posso contattarla? Per me è stata una storia pesante, ora però non ho traccia, mia sorella mi ha detto che è ancora Parigi ma mi limito di dire quanto visto. Il cognome di questa donna non lo ricordo, io ci ho parlato poco con lei, la chiamavano Florina al campo rom. Si tratta di gente molto pericolosa, io sono cresciuta in maniera molto diversa, non so nulla di queste dinamiche famigliare, ho chiesto a mia sorella ma lei non sa nulla, io ho paura, sono spaventata”.

Eleonora Daniele chiede se ha mai visto o sentito parlare di una certa Danas, la ragazza che sarebbe la “sosia” di Denise Pipitone del video di Milano: “No, mai sentita, c’era una ragazza che sarebbe mia cugina che non sapeva nemmeno lei quanti anni aveva, comunque fra i 17 e i 18 anni. Era molto traumatizzata, parlava pochissimo francese, parlava un po’ italiano. Mi aveva detto che non conosceva la sua identità e la famiglia biologica, mi fece questa confidenza. Si chiamava Antonia”. Marianna ha spiegato di aver segnalato alle autorità il tutto: “Appena ho riconosciuto la donna ho denunciato il tutto ai carabinieri del mio paese, ho dichiarato di aver visto questa donna”.



