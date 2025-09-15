Denise Rossi approderà come dama nel Trono Over di Uomini e Donne? E si è fidanzata dopo l’addio a Marco?

Tra le coppie che questa sera a Temptation Island 2025 e po… e poi… racconteranno cos’è successo lo scorso mese c’è anche quella che era composta da Marco Raffaeli e Denise Rossi e che è naufragata una volta tornati in Italia perché lui non riusciva a superare certi atteggiamenti della sua fidanzata che lo ha paragonato ad altri in malo modo facendogli perdere la poca fiducia che gli era rimasta.

Intanto ci si domanda: ma la donna, che viveva ancora a casa del suo ex, oltre ad aver trovato una nuova sistemazione, si è fidanzata oppure è ancora single? Non ci sono informazioni a riguardo. Se il suo cuore battesse per qualcuno si sarebbe venuto a sapere. Comunque stasera si scoprirà tutta la verità sul loro rapporto e sulla loro attuale situazione amorosa.

Denise Rossi non sarà una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne

Appurato che non si sa se Denise Rossi sia sia fidanzata dopo la fine della sua storia con Marco Raffaeli con il quale ha partecipato a Temptation Island 2025, resta ancora un punto da chiarire dato che se n’è fatto un gran parlare nei mesi scorsi per via di alcune indiscrezioni completamente inventate di sana pianta: approderà a Uomini e Donne in veste di dama del Trono Over?

La risposta è semplice: no. Stando alle registrazioni del dating show di Maria De Filippi la sua presenza non è stata attenzionata dalle talpe che poi forniscono le anticipazioni. Inoltre la donna ha anche smentito qualsiasi ritorno di fiamma con il suo ex dato che era uscita l’ennesima segnalazione che si è rivelata falsa.

