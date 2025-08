Denise Rossi a Uomini e Donne a settembre? Dopo Temptation Island 2025 potrebbe approdare nel Trono Over: Maria De Filippi pronta alla scelta?

Denise Rossi sarà nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne dopo Temptation Island 2024? Finito il viaggio nei sentimenti impazzano le indiscrezioni sul futuro dei protagonisti e secondo molti la bella 36enne potrebbe essere tra le possibili dame del dating show di Canale5 a settembre. La giovane ha deciso di partecipare nel reality dei sentimenti insieme al suo fidanzato Marco Raffaelli ma la loro relazione è naufragata al falò di confronto. Lui non ha gradito la vicinanza della fidanzata al single Flavio Ubirti e soprattutto i costanti paragoni tra se stesso e il tentatore. Successivamente con un colpo di scena c’era stato un ritorno di fiamma ma è durato poco.

Un mese dopo Temptation Island 2025 Denise e Marco non stanno più insieme ed entrambi hanno voltato pagina ed ecco perché stanno iniziando a circolare le voci sulla possibilità di Denise Esposito nel Trono Over di Uomini e Donne a settembre dopo Temptation Island 2025. A lanciarla è l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni che attraverso una sua IS svela che a differenza di quanto rilanciato da altri esperti di gossip non è Sonia Mattalia, uscita insieme al fidanzato Alessio Loparco, ma Denise Rossi potrebbe approdare al Trono Over di Uomini e Donne dopo il reality. Inoltre Maria De Filippi starebbe valutando, come ogni anno, quale volto di Temptation ‘portare’ nel dating show e la 36enne sarebbe in pole position qualora lo volesse.

Dopo Temptation, Denise Rossi potrebbe approdare nel Trono Over di Uomini e Donne. Chi è? Guardia Giurata di 36 anni, originaria della Sicilia da anni vive a Roma. Ha una figlia nata da una precedente relazione ma da quattro anni è stata fidanzata con il PR Marco Raffaelli la cui relazione è naufragata nel reality di Canale 5 anche se prova ancora dei forti sentimenti per lui: “Mi manca e io so di volere lui. Finita per sempre? Non ci voglio credere perché io l’ho vissuto questo rapporto…” Adesso, stando alle segnalazioni di Lorenzo Pugnaloni, sembra che Maria De Filippi sia pronta a sceglierla come dama del parterre, probabilmente nella registrazione del post Temptation Island 2025 le verrà proposto e qualora accettasse a settembre Denise Rossi sarà nel Trono Over di Uomini e Donne?