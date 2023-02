Denise Tantucci, chi è/ Attrice di Sei donne-Il mistero di Leila, laureata in Fisica

Denise Tantucci, chi è

Denise Tantucci sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 28 febbraio, di Oggi è un altro giorno. La giovane attrice, classe 1997, è una delle protagoniste della nuova serie “Sei donne, il mistero di Leila”, in onda su Rai 1 a partire da questa sera. Nella fiction Denise interpreta Alessia, allenatrice di atletica, una delle sei donne del titolo. “Sono una preparatrice atletica, sono l’allenatrice di Leila, la ragazza scomparsa. Ha un rapporto molto intenso con Leila, sono amiche. Queste circostanze creano un po’ di sospetti e rientrerò nella cerchia delle persone da tenere sotto controllo…”, ha anticipato l’attrice a SpettacoloMania.

Denise Tantucci è nata nel 1997 a Fano: “I miei genitori (il papà è proprietario di un’impresa edile, la mamma un’ex fioraia, ndr ), si sono conosciuti in vacanza più di trent’anni fa. Mia madre è tedesca, andò al mare nelle Marche e conobbe mio padre. Tempo un anno si sposarono. Ho loro come esempio di coppia e anche un po’ di fiaba. Se faccio cinema è perché sono romantica e mi piacciono le storie da film”, ha raccontato a IoDonna.

Denise Tantucci: la carriera

Denise Tantucci ha iniziato a recitare dall’età di sette anni e nel 2012 si è trasferita a Roma. Il debutto in televisione avviene con la parte di Giusy nella quinta stagione di “Provaci ancora prof!” con Irene Pivetti, a cui seguono parti nella nona stagione di “Don Matteo” e nella nona stagione di “Un medico in famiglia”, dove interpreta Giada Spanoi, una ragazza albanese. Nel 2014 entra nel cast della seconda stagione di “Braccialetti rossi” in cui interpreta Nina, ruolo che riprende anche nella terza stagione.

Nello stesso anno debutta al cinema con “Ma tu di che segno 6?” di Neri Parenti. Nel 2016 è Irene nella fiction italiana “Sirene” e nel 2019 è nel cast del film “Tre piani” di Nanni Moretti. È laureata in fisica: “Amo il cinema ma anche la Fisica: so che un giorno dovrò scegliere fra le due ma per quanto è possibile continuo su entrambi i fronti. Lo studio della Fisica mi ha insegnato a concentrarmi, cosa che per un attore di cinema è difficile. E l’abitudine a parlare in pubblico e a stare in mezzo alla gente torna utile quando devo affrontare gli esami”, ha confessato a IoDonna.

