Deniz Akalin, compagna Andrea Agnelli/ L’ex modella turca “moglie dell’amico”

Il nome e la vita privata di Deniz Akalin sono ormai nell’occhio del ciclone proprio insieme a quello di Andrea Agnelli attualmente nella bufera per via della Superlega e di quello che sta succedendo nel calcio. Chi conosce il gossip sa bene anche la storia che lega il rampollo di casa Agnelli e anche la bella ex modella di origini turche che ormai da sei anni fa coppia fissa con lui. Lei è la sua compagna ma anche la mamma dei duoi due figli, Livia Selin e Vera Lin, che si sono andate ad unire alla piccola Mila, la figlia che la modella ha avuto dal suo precedente marito, Francesco Calvo. Ed è qui che impazza il gossip. Calvo era il responsabile dell’area marketing della Juventus e amico di Andrea Agnelli almeno fino a che lui non avrebbe perso la testa per la moglie.

Deniz Akalin, compagna Andrea Agnelli, chi è e cosa fa nella vita?

A quel punto Calvo è partita per Barcellona, almeno secondo quanto rivela il settimanale Oggi, mentre l’ex modella turca è rimasta al fianco del suo nuovo compagno, dirigente sportivo e presidente della Juventus. Deniz Akalin vive a Torino ma non sappiamo molto di lei che della privacy ha fatto il suo baluardo. Stando alle notizie rimbalzate tra le pagine dei giornali, proprio nel 2015 Agnelli si sarebbe lasciato alle spalle il matrimonio con Emma Winter per iniziare una relazione con l’ex modella turca. Al momento non sappiamo altro perché lei continua ad essere discreta rimanendo lontana dal gossip e dai social.

