Dennis Bogoncelli e Margherita Aiello: rottura definitiva

Non ci sono margini per recuperare la storia d’amore tra Dennis Bogoncelli e Margherita Aiello nata nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama del trono over si sono incontrati in trasmissione e tra i due è subito scattata la scintilla portandoli a frequentarsi e a concedersi l’esclusiva quasi subito. Dopo poche settimane, i due hanno annunciato la decisione di lasciare insieme il programma cominciando, così, a viversi lontano dai riflettori. Tutto sembrava andare a gonfie vele al punto che la coppia si è anche concessa una vacanza con altri protagonisti di Uomini e Donne, ma proprio in vacanza, è arrivata la rottura.

Margherita, attraverso il proprio profilo social, ha lanciato accuse durissime a Dennis che, al termine della vacanza, ha deciso di replicare condividendo tra le storie del proprio profilo Instagram un duro sfogo con cui ha replicato a Margherita.

Le parole di Dennis Bogoncelli: così ha replicato a Margherita Aiello

“Chi mi conosce veramente sa chi sono e come sono”: comincia così il duro sfogo di Dennis Bogoncelli che chiude definitivamente la questione con Margherita Aiiello con il seguente sfogo. “Ognuno di noi può dire e scrivere quello che vuole, è normalità ma personalmente non intendo aggiungere altro a quanto già detto, non mi interessa e non dedico tempo alle cose che non mi interessano”.

“Facciamo che accettiamo e va bene così dai. E siamo tutti felici”, ha concluso il cavaliere che, conclusa la vacanza, è tornato a Verona alla sua vita. Chiuso, dunque, il capitolo tra Margherita e Dennis che, dopo poche settimane insieme, sono tornati ad essere ufficialmente single. Entrambi, a settembre, potrebbero tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per rimettersi in gioco dopo aver raccontato quanto accaduto realmente tra loro.