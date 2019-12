Dennis colpisce ancora/ Il film su Italia 1, secondo capitolo della piccola minaccia

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per il pomeriggio di questo venerdì 27 dicembre 2019, a partire dalle ore 14:35, la messa in onda del film di commedia “Dennis colpisce ancora”. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1998 il cui soggetto è stato tratto dall’omonimo fumetto e cartone animato scritto ed ideato da Hank Ketcham, Jeff Schechter e Tim McCalines, con quest’ultima che si è occupato anche della sceneggiatura. La regia porta la firma di Charles T. Kanganis, mentre il montaggio è stato curato in maniera maniacale da Jeffrey Reiner. Le musiche della colonna sonora sono infine state composte da Graeme Revell, e nel cast figurano tra gli altri Justin Cooper, Don Rickles, Betty White, George Kennedy e Brian Doyle-Murray.

DENNIS COLPISCE ANCORA: LA TRAMA DEL FILM

Dopo quanto accaduto nel primo capitolo con il pestifero Dennis che ha saputo mettere ko un vagabondo intenzionato a rapirlo, riprende la vita di tutti i giorni nella periferia di una piccola cittadina americana dove il bambino praticamente terrorizza tutti i propri vicini di casa ed in particolar modo il vecchio George. Tra l’uomo e il piccolo bambino non corre assolutamente buon sangue, nonostante sua moglie cerchi in ogni modo di indirizzarlo nell’essere più gentile. Il mancato apprezzamento da parte del vicino nei confronti del piccolo bambino dai capelli biondi, diventa motivo di litigio tra quest’ultimo e suo nonno, con i due che cercano di far valere le rispettive ragioni. Dennis è molto affezionato al proprio vicino, ma purtroppo, anche senza volerlo, combina una serie di guai che puntualmente hanno come principale vittima proprio il povero signor George. Tutto cambierà quando un giorno Dennis si rivelerà estremamente importante per la periferia della cittadina in cui vive, in quanto sarà lui stesso, con la sua vivacità e con i suoi modi di fare, a sventare il tentativo di rapina e truffa da parte di malintenzionati. Una volta il guaio sarà risolto, e che il bambino avrà permesso alle forze dell’ordine di mettere le mani sui malviventi, George non potrà fare altro che rivedere la propria posizione e chiedere umilmente scusa al nonno di Dennis: ma non sarà ancora finita…

© RIPRODUZIONE RISERVATA