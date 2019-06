Dennis Fantina/ Dopo Amici pronto a vincitore anche All Together Now?

Chi è Dennis Fantina, finalista di All Together Now

Dopo aver vinto la prima stagione di Amici di Maria De Filippi, Dennis Fantina non ha avuto molto successo. Il cantante questa sera, giovedì 20 giugno 2019, proverà a conquistare il primo premio portandosi a casa la vittoria di All Together Now. Dopo “Saranno Famosi”, l’artista ha tentato anche di partecipare a The Voice Of Italy nel 2015, ma senza ottenere grossi risultati. Attualmente Dennis è un papà felice: “Ho avuto due bambini. Al momento sono disoccupato. Sopravvivo con la musica per quanto è possibile. Sono qui perché la musica è sicuramente la mia vita però anche due soldi in tasca non è che mi farebbero poi così schifo”, ha raccontato al muro di 100 giudici. Per conquistare l’ambita finale, Fantina ha interpretato il grande successo degli Aerosmith “I don’t want to miss a thing” e la sua esibizione, si è portata a casa un pienone di applausi. Solamente Cizco non è sembrato particolarmente interessato alla performance, specie per il brano scelto: “Gli voglio bene, è bravo ma la canzone non la sopporto. Mi sembra una cosa vecchia. Questo programma è basato sull’arrivare al cuore. Lui è forte ma non mi è arrivato”.

Dennis Fantina: il cantante non è masi stato dimenticato dal suo pubblico

In semifinale, Dennis Fantina ha ricevuto l’appoggio di J-Ax: “Io sono un grandissimo fan degli ‘Aerosmith’. Io per gli ‘Aerosmith’ sono come una sedicenne per gli One Direction. Quella è una delle mie canzoni preferite nella storia della musica. Ti sei misurato con Steven Tyler, uno che canta da panico. Hai fatto un’ottima figura”. Sebbene siano ormai passati la bellezza di diciassette anni dalla vittoria del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, il cantante non è mai stato dimenticato dal suo pubblico. In un breve video pubblicato su Instagram infatti, ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto in questa nuova avventura: “Grazie a tutti quelli che sono rimasti svegli, grazie a tutti i messaggi che stanno arrivando. C’è veramente un affetto incredibile da parte di tutti. Grazie, grazie, grazie. Baci, ci vediamo giovedì prossimo, alla finale”.





