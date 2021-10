Dennis Fantina è Brian Johnson degli AC/DC a Tale e Quale Show/ Prova ardua

Dennis Fantina come si calerà nei panni di Brian Johnson degli AC/DC?

Dennis Fantina è gli AC/DC nella puntata di Tale e Quale Show che andrà in onda venerdì 15 ottobre. Il cantante dovrà interpretare uno dei più grandi gruppi rock degli ultimi anni, più precisamente nei panni di Brian Johnson, nel brano “You Shook Me All Night Long”. Una voce potente e roca che sicuramente lo metterà a dura prova. Il concorrente, dato che si è sempre distinto per l’impegno e la volontà, di certo non deluderà nemmeno questa volta.

L’ultima esibizione di Dennis Fantina in versione Fausto Leali conquista tutti

Nella puntata scorsa Dennis Fantina si è cimentato invece nell’imitazione di Fausto Leali. La somiglianza e la prestanza fisica sono stati quasi perfetti. La sua esibizione è stata molto intonata, al punto di arrivare alla vocalità del grande cantante. L’interpretazione di “Mi manchi” è stata magistrale e il pubblico ha a lungo applaudito la sua performance. Ancora una volta il cantante non ha deluso in quanto a preparazione e impegno. Il suo look e la sua preparazione sono fuori discussione.

Dennis Fantina, il percorso a Tale e quale show: il parere di giuria e pubblico

Dennis Fantina Tale e Quale Show, è tra i concorrenti più apprezzati dalla giuria. I pareri dei giudici sono tutti positivi, del resto è indubbio che sappia cantare meravigliosamente. Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice, che la scorsa settimana era Asia Argento, gli hanno conferito voti altissimi, in quanto non c’è nulla da eccepire. Ad oggi le sue performance gli sono valse il secondo posto in classifica.

Anche la pagina Facebook di Tale e Quale Show pullula di complimenti indirizzati a Dennis Fantina. Un cantante bravissimo, che suscita ammirazione da parte di tutti i follower. Molti si meravigliano del fatto che sia stato lontano dalle scene così a lungo. Nonostante la voce di Fausto Leali sia potentissima, il concorrente nella scorsa puntata non ha deluso e in molti lo hanno premiato per il coraggio, anche il cantante stesso che era presente durante la serata. I commenti sono all’unanimità positivi: piace a tutti per le sue indiscutibili doti.

