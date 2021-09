Dennis Fantina è Claudio Baglioni a Tale e quale show 2021/ Rischio noia con lui nel programma?

Con il suo talento Dennis Fantina è imbattibile?

Dennis Fantina è Claudio Baglioni nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2021 per continuare il suo filone tutto italiano che lo ha visto protagonista venerdì scorso. L’ugola d’oro della prima edizione di Amici tornerà sul palco per calarsi di nuovo nei panni di una star italiana e questa volta molto simile non solo nella vocalità ma anche nella fisicità e questo potrebbe aiutarlo e non poco.

TALE E QUALE SHOW 2021, 2a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Federica Nargi in Baby K

Dennis Fantina è da sempre leader quando si trattava di portare sul palco la musica italiana, lo ha fatto nel talent di Maria de Filippi ma anche ad All together Now e lo stesso sta facendo da Carlo Conti, ma riuscirà a rimanere a galla facendo sempre le stesse cose? Sicuramente l’imitazione di Claudio Baglioni è nella sua zona comfort, si deve capire cosa succederà se ne uscirà.

Biagio Izzo è Nino d'Angelo a Tale e quale show/ Il divertimento al primo posto, e i voti?

Dennis Fantina è Claudio Baglioni in Tale e quale show 2021

Proprio Dennis Fantina è stato l’unico a mettere d’accordo i giudici di Tale e quale show 2021. Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello hanno concordato nel premiare il cantante così come ha fatto il pubblico che, come ha fatto notare lo stesso Carlo Conti, gli ha dedicato una mezza standing ovation alla fine della sua performance.

In particolare, proprio il più temuto dei giudici, ovvero Cristiano Malgioglio, alla fine ha ammesso: “Lui mi è piaciuto”. Mai come in questo caso è stato così netto nel suo giudizio e alla fine gli stessi colleghi giudici gli fanno notare che è una sorta di miracolo. Rimane il fatto che Dennis è ancora rimasto ancorato al suo personaggio, questa sera inizierà ad annoiare questo suo modo di cantare?

Alba Parietti è Damiano dei Maneskin a Tale e quale show/ Sempre più in basso il suo punteggio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA