Dennis Fantina è Michele Zarrillo a Tale e quale show 2021/ Un grande classico per la vittoria

Dennis Fantina è Michele Zarrillo nella terza puntata di Tale e quale show 2021. L’ex vincitore di Amici si dovrà di nuovo calare nei panni di un interprete e cantautore italiano sperando di fare meglio della scorsa settimana. In questo caso in suo soccorso non ci sarà solo la vocalità, molto simile a quella dell’originale, ma anche la fisicità.

TALE E QUALE SHOW 2021, 3a PUNTATA/ Diretta e classifica: attesa per Biagio Izzo

I due sono molto somiglianti in movenze e corporatura fisica e questo giocherà a vantaggio di Dennis Fantina che sul palco potrebbe portare L’elefante e la farfalla lasciando così tutti senza fiato, ma sarà davvero una vittoria quello che lo aspetta questa sera o ci sarà nuovi problemi tecnici e critiche come è successo venerdì scorso?

Deborah Johnson è Amii Stewart a Tale e quale show/ Cristiano Malgioglio pronto a bacchettarla?

Dennis Fantina è Michele Zarrillo a Tale e quale show 2021, la classifica migliorerà?

Chi ha seguito Tale e quale show 2021 venerdì sa bene che Dennis Fantina è salito sul palco nei panni di Claudio Baglioni pronto ad interpretare la sua Via. Il risultato non è stato dei migliori perché se la vocalità non ha fatto una piega, secondo quanto gli stessi giudici hanno sottolineato, il trucco non lo ha aiutato molto insieme al suo fisico. Loretta Goggi e i suoi hanno notato che il trucco si discosta da Baglioni a causa della differenza di fisicità visto che Baglioni ha un fisico più snello e anche un viso più magro rispetto a quello di Dennis Fantina e questo lo ha un po’ penalizzato visto che alla fine della serata la sua classifica non è stata delle migliori.

Simone Montedoro è Adriano Celentano a Tale e quale show 2021/ Ancora sul podio con il Molleggiato?

Il risultato finale, infatti, ha posizionato Fantina a 41 punti, ad un passo dal podio degli ultimi e molto lontano dai Gemelli di Guidonia vincitori della serata con 66 punti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA