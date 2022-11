Dennis Fantina è Michele Zarrillo a Tale e Quale Show Torneo 2022/ Cosa canterà?

Dennis Fantina a Tale e Quale Show Torneo 2022: è Michele Zarrillo

Dennis Fantina è pronto a tornare sul palco di Tale e Quale Show. Il vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi è uno dei concorrenti dell’undicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti che sfideranno i migliori concorrenti dell’ultima edizione. Lo scorso anno Dennis si era classificato al sesto posto nella classifica generale, quarto tra gli uomini (a un solo punto di distanza da Pierpaolo Pretelli). Questa sera, venerdì 18 novembre, in occasione di Tale e Quale Show Torneo 2022, Dennis sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro. Per l’occasione Fantina imiterà nuovamente Michele Zarrillo, con cui lo scorso anno aveva vinto la terza puntata cantando “Una rosa blu“. Stasera, però, Dennis proporrà un’altra canzone dell’artista romano. “Con Michele Zarrillo ho avuto il piacere di cantare nel corso della mia partecipazione a Saranno Famosi. Ho avuto la fortuna di interpretare tantissime belle canzoni, scritte da autori altrettanto prestigiosi“, ha raccontato a Recensiamo Musica.

Dennis Fantina “ritrova” Antonino

La nuova edizione di Tale e Quale Show Torneo 2022 propone una curiosa sfida tra due “nobili” ex di Amici, vale a dire Dennis Fantina e Antonino Spadaccino. Entrambi accomunati dalla vittoria del talent show di Mediaset, ma anche da un ridimensionamento repentino dopo l’uscita dalla famosa scuola di Maria De Filippi. Questa sera, venerdì 18 novembre, li rivediamo all’opera nel torneo dei campioni di Tale e Quale Show, un programma dove entrambi hanno fatto faville. Specialmente Antonino, che ha chiuso al primo posto in classifica e che si è aggiudicato l’edizione 2022. Al Torneo dei Campioni, però, tutto è di nuovo in discussione. E così Dennis Fantina si prepara ad un ritorno in pista scoppiettante, pronto a fronteggiare i migliori concorrenti di quest’anno e quelli della scorsa edizione.

Dennis Fantina, Tale e Quale Show Torneo 2022 nuova occasione di rilancio

Dopo aver ritrovato slancio grazie a Tale e Quale Show, Dennis Fantina non ha mai fatto mistero di aver passato un periodo duro, dal punto di vista professionale. Questo perché dopo il successo di Amici, qualcosa si è rotto e Dennis ha dovuto reinventarsi. “Spero che adesso arrivino nuove opportunità professionali, ma non dovesse accadere continuerò a darmi da fare come sempre in tutti i modi per mantenere me e la mia famiglia“, aveva dichiarato con grande umiltà, sottolinenando il legame forte instaurato con Maria De Filippi dopo l’uscita da Amici. “Maria De Filippi ho continuato a sentirla i primi anni dopo la mia vittoria. Sono anche tornato un paio di volte ad Amici. Poi abbiamo interrotto i contatti anche perché abitiamo lontani. Mi sarebbe piaciuto rivederla”, ha precisato amareggiato.

