Dennis la minaccia di Natale/ Su Italia 1 il film con George Wilson (25 dicembre)

Dennis la minaccia di Natale va in onda oggi, 25 dicembre 2020, su Italia 1. Nel cast di ‘Dennis la minaccia di Natale’ non troviamo più Walter Matthau protagonista, ma nel ruolo del vicino, il solitario George Wilson, incontriamo un attore molto amato soprattutto dal pubblico femminile per la sua bella presenza nell’elegante serie gialla ‘Cuore e batticuore’, ben 111 episodi al fianco della bella Stefanie Powers con la quale formava la ricca e fascinosa coppia degli Hart, investigatori in smoking e abiti di seta. Powell era già conosciuto negli anni ’50: suoi erano film come ‘La dominatrice del destino (With a Song in My Heart)’, ‘Giovani senza domani (A Kiss Before Dying)’, ‘I giovani cannibali (All the Fine Young Cannibals)’ e se la serie ‘Cuore e batticuore’ fu il grande successo personale, al cinema fu un film di Blake Edwards a renderlo indimenticabile al fianco di Peter Seller in ‘La Pantera Rosa (The Pink Panther)’.

Dennis la minaccia di Natale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama del film Dennis la minaccia di Natale. Dennis Mitchell ha ora sei anni, è sempre una peste ed è vessato dai bulletti del quartiere che non gli danno tregua. Nonostante ciò, lui stesso rimane un bulletto, ma ha sempre nel cuore una ed una soltanto vittima preferita: lo scorbutico vicino di casa, George Wilson, sempre più acido, un rapporto di amore e odio senza tregua, solo qualche momento di comprensione reciproca.

Dennis comunque vuole applicare ‘Il canto di natale’ di Dickens al signor Wilson, motivo per il quale decide, assieme agli amici, di organizzare iniziative che coinvolgano l’uomo a lasciarsi conquistare dalla magia del periodo.

Ogni iniziativa del ragazzino è però un guaio e quando i guai si trasformano in danni, sino alla cifra record di 40.000 dollari, in quel momento George, assolutamente portato al limite dell’esasperazione, decide di confessare al bambino la più tremenda delle cose: Babbo Natale non esiste.

A Dennis cade il mondo addosso e George si sente un po’ in colpa, capisce di essere andato oltre i limiti e proprio come nel racconto di Dickens i fantasmi del Passato, del Presente e del Futuro intervengono per ricondurre il vecchio sui binari della magia del Natale. Succederà di tutto in termini tragicomici, ma il finale è degno di questa giornata dove tutto può accadere, se lo vogliamo ovviamente.

