Dennis La minaccia di Natale/ Su Italia 1 il film con Maxwell Perry Cotton

Dennis La minaccia di Natale, film di Italia 1 diretto da Ron Oliver

Dennis La minaccia di Natale va in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 novembre, a partire dalle 23.15. Si sente già profumo di festività con questa pellicola diretta da Ron Oliver (che ha diretto anche un capitolo della saga sul cane Beethoven) e liberamente ispirata al classico Canto di Natale di Charles Dickens.

Distribuito da Warner Bros e seguito dei celebri titoli Dennis la minaccia e Dennis colpisce ancora (entrambi film simbolo degli anni ’90), questo terzo capitolo della saga ha cast e regista diversi dai precedenti film ma conserva un decennio dopo la stessa atmosfera scanzonata che tanto ci ha intrattenuto nei primi due. Il compositore Peter Allen ha inoltre ricevuto una nomination ai Leo Awards per la colonna sonora di questo film. Nel cast troviamo Maxwell Perry Cotton, Robert Wagner, Kim Schraner, Louise Fletcher, Isaac Durnford e molti altri ancora.

Dennis La minaccia di Natale, la trama del film

Leggiamo la trama di Dennis La minaccia di Natale. Il piccolo monello Dennis torna a tormentare il suo scorbutico vicino di casa, il signor George Wilson. Sembra che l’umore del signor Wilson sia anche peggiore del solito con l’avvicinarsi del Natale, per cui Dennis è determinato a fargli riscoprire con le buone o con le cattive la magia delle feste. Le intenzioni non sono cattive ma, insieme ai suoi amichetti, Dennis finisce ovviamente per provocare una reazione a catena disastrosa che invece di riportare il sorriso al signor Wilson, gli procura danni da migliaia di dollari che saranno i genitori di Dennis a dover pagare. Adirato nei suoi confronti, Wilson rimprovera Dennis dicendogli che Babbo Natale non esiste.

A Dennis, che aspettava con ansia una bicicletta nuova sotto l’albero, questa notizia spezza il cuore.A questo punto sarà l’intervento dell’Angelo del Natale passato, presente e futuro a salvare la situazione. Durante il sonno lo spirito va infatti a trovare il signor Wilson, conducendolo in un viaggio avanti e indietro nel tempo, proprio come succede all’avaro signor Scrooge nel romanzo di Charles Dickens. Messo davanti ai propri errori e alle terribili conseguenze che avrà il suo comportamento così severo, il signor Wilson si scopre pentito e proverà allora a rimediare cominciando proprio da Dennis.











