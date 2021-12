Dennis la minaccia di Natale/ Su Italia 1 il film delle feste con la piccola peste

Dennis la minaccia di Natale, film di Italia 1 diretto da Ron Oliver

Dennis la minaccia di Natale andrà in onda su Italia 1 prevede per il pomeriggio di oggi, domenica 26 dicembre 2021, a partire dalle ore 16:30. La pellicola è stata realizzata nel 2007 con diverse case cinematografiche di Canada e Stati Uniti che hanno investito nel progetto.

Natale a Bramble House/ Su Canale 5 il film con Autumn Reeser

Il film è stato proposto direttamente sul circuito televisivo con la regia di Ron Oliver e la sceneggiatura ideata è scritta da Kathleen Laccinole. Le musiche della colonna sonora sono di Peter Allen mentre i principali protagonisti sono Robert Wagner, Maxwell Perry Cotton, Louise Fletcher, Kim Schraner e George Newborn.

Dennis la minaccia/ Su Italia 1 un pomeriggio di risate con Walter Matthau

Dennis la minaccia di Natale, la trama: il vicinato si ribella

Leggiamo la trama di Dennis la minaccia di Natale. Il piccolo Dennis continua a essere un problema per tutto il vicinato e in particolar modo per il vecchio George Wilson che è sempre più scorbutico. Tuttavia per lui ci sono anche dei problemi perché deve fare i conti con dei bulli di quartiere che cercano di metterlo in cattiva luce e di fargli passare momenti terribili.

Le feste natalizie si avvicinano e Dennis suo malgrado si accorge che nemmeno questo periodo dell’anno permette al signor George di essere più buono per cui insieme ai suoi amici decide di organizzare qualcosa che possa far riscoprire all’uomo il vero spirito natalizio. Purtroppo l’unica cosa che riesce puntualmente al piccolo Dennis è quella di creare tanti guai per il povero George per complessivi 40.000 dollari. La diatriba tra i due va avanti lungamente fino a che George non decide di gridare in faccia al bambino che Babbo Natale non esiste è che sia soltanto frutto delle bugie dei suoi genitori.

Se scappo mi sposo a Natale/ Su Rai 1 una commedia romantica

Questa vicenda fa diventare molto triste il bambino mentre causerà dei problemi per George il quale durante la notte seguente vede apparire in sogno L’Angelo del natale passato, presente e futuro che ha come obiettivo quello di poter salvare il Natale e far rivivere a Georges quelle emozioni che ormai ha dimenticato. In particolare gli fa fare un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo scoprendo che in realtà anche George quando era un bambino era come Dennis ossia molto irrequieto.

L’Angelo del Natale, insomma fa capire all’anziano signore come il suo comportamento sia dannoso non solo per il piccolo Dennis ma anche per sua moglie che vorrebbe finalmente festeggiare un Natale come si deve. L’anziano George si rende conto di aver sempre sbagliato e vuole rimediare e riuscirà finalmente ad avere un rapporto più costruttivo con il piccolo Dennis.

Video, il trailer del film “Dennis la minaccia di Natale”





© RIPRODUZIONE RISERVATA