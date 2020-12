Dennis la minaccia/ Su Italia 1 il film con Walter Matthau (oggi, 25 dicembre 2020)

Dennis la minaccia va in onda oggi, 25 dicembre 2020, alle ore 14,05 su Italia 1. La produzione volle il meglio per questo film, a partire dalle musiche del grande Jerry Goldsmith, compositore per il cinema che ha lasciato tracce indimenticabili con spartiti degni di rimanere indelebili nella memoria come le colonne sonore di ‘Intrigo a Stoccolma (The Prize)’, ‘Fuga dal pianeta delle scimmie (Escape from the Planet of the Apes)’, ‘Papillon’, ‘Il presagio (The Omen)’ con il quale vinse un Oscar per la Miglior coonna sonora.

Protagonista del nostro film un mostro sacro del cinema brillante e emozionale, Walter Matthau, perfetto in coppia con Jack Lemmon nella trasposizione televisiva della piesse di Neil Simon ‘La strana coppia’ amatissimo da almeno tre generazioni nella saga dedicata alla sgangherata squadra di baseball degli Orsi, con la piccola saga della quale ricordiamo ‘Che botte se incontri gli “Orsi” (The Bad News Bears)’, ma Matthau fu anche premio Oscar come Miglior attore non protagonista in ‘Non per soldi… ma per denaro (The Fortune Cookie)’ con la regia di Billy Wilder, un mostro sacro del cinema.

In ‘Dennis la minaccia’ compare anche Christopher Lloyd, il Doc della saga ‘Ritorno al futuro’, il folle Taber di quel capolavoro intitolato ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo (One Flew Over the Cuckoo’s Nest)’ con uno strepitoso Jack Nicholson e un cast di sconosciuti che lasceranno tracce nel cinema come Danny De Vito, lo stesso LLoyd o Will Sampson.

Dennis la minaccia, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Dennis la minaccia. George Wilson è un amabile uomo solitario che ama vivere in solitudine nella sua bella casa. Ama la tranquillità, la solitudine, la contemplazione, lo sport e tutto questo sarebbe definitivamente possibile se non esistesse come figlio dei vicini di casa una peste chiamata Dennis Mitchell, un tremendo ragazzino che ne combina di ogni colore al povero Wilson.

Sam Switchblade è invece un criminale che decide il rapimento del bambino che avviene nel momento (il fato quando vuole ne combina una più del diavolo) nel quale George deve tenere con sé alcuni giorni il bambino. Il rapimento di Dennis fa scattare nell’uomo la voglia di riscatto e la ricerca inizia con situazioni rocambolesche e divertenti.



