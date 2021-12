Dennis la minaccia/ Su Italia 1 un pomeriggio di risate con Walter Matthau

Dennis la minaccia, film diretto da Nick Castle

Dennis la minaccia va in onda su Italia 1 prevede per il primo pomeriggio di oggi, domenica 26 dicembre, a partire dalle ore 14:40. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1993 con un soggetto tratto dal famoso fumetto scritto da Hank Ketcham mentre la sceneggiatura è stata rivisitata e adattata la versione cinematografica da John Hughes.

La regia è stata affidata a Nick Castle, il montaggio è stato realizzato da Alan Heim, le musiche della colonna sonora sono state composte da Jerry Goldsmith mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato Curato è limitato da Thomas E. Ackermann. Nel cast sono presenti tanti attori piuttosto famosi come Walter Matthau, Mason Gamble, Joan Plowright, Christopher Lloyd e Robert Stanton.

Dennis la minaccia, la trama del film: una piccola peste

Leggiamo la trama di Dennis la minaccia. In una tranquilla periferia di una cittadina americana vive un bambino di nome Dennis che è conosciuto da tutti i vicini di casa per la sua eccessiva esuberanza e capacità di combinare guai a ripetizione. Nelle ultime settimane è diventato una vera e propria tortura per l’anziano e burbero vicino di casa George. Il bambino, infatti, combina un guaio dietro l’altro causando la rottura dei vetri della casa, distruggendo in parte la sua automobile e mettendolo sempre in ridicolo davanti alla sua moglie che non fa altro che rimproverarlo per il suo carattere burbero e scostante. Un giorno per un incredibile scherzo del destino il povero George si vede costretta ad ospitare in casa il suo nemico giurato.

Naturalmente per lui la tranquillità finirà anche all’interno della propria abitazione ma questo non sarà il principale problema perché molto presto il bambino sarà vittima di un rapimento da parte di un uomo spietato di nome Sam pronto a tutto pur di guadagnare i soldi per vivere. Quello che però non aveva calcolato lo spietato vagabondo in cerca di denaro facile è che il bambino è tutt’altro che amorevole e indifeso. Il vagabondo crede a tutte le varie bugie che Dennis gli racconta e che ben presto permettono al piccolo di legare il proprio nemico e di mettere in salvo se stesso e anche George. Insomma grazie all’esuberanza del bambino tutto il quartiere sarà salvo dei tentativi di furto da parte del malvivente per cui sia la polizia che i suoi vicini di casa dovranno ringraziarlo

