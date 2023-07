Dennis Rodman si tatua il volto della fidanzata sulla guancia/ Sommerso di critiche

Dennis Rodman, ex cestista americano, si è tatuato sulla guancia il volto della sua fidanzata. In molti, come riportato da Tmz Sports, sono rimasti increduli quando ha pubblicato sui social network le foto. Nessuno credeva che l’inchiostro utilizzato fosse indelebile. “È davvero reale”, ha replicato il diretto interessato.

A realizzare il tatuaggio è stato l’artista Van Johnson di Black Ink Crew, il quale non ha esitato a confermare il tutto. “Ama follemente questa ragazza”, ha affermato dopo l’incontro con l’atleta. Insomma, nessuno sembrerebbe essersi pentito dell’opera realizzata. La speranza è che la coppia resti insieme per sempre, viceversa non sarà semplice rimediare alla questione.

Dennis Rodman si tatua il volto della fidanzata sulla guancia: è polemica

A non avere preso bene l’annuncio del nuovo tatuaggio di Dennis Rodman, che si è fatto disegnare sulla guancia da Van Johnson il volto della sua fidanzata, sono stati i suoi followers. Gli utenti sono rimasti sconvolti quando ha pubblicato le foto. Le critiche non sono mancate. All’ex cestista ma non solo. “Avresti dovuto provare a convincerlo a non farlo”, ha scritto qualcuno all’artista di Black Ink Crew. Un altro invece se l’è presa addirittura con la ragazza raffigurata. “Avrebbe dovuto essere contraria. Ha dimostrato di essere immatura non impedendogli di farlo”, ha commentato.

La stella della NBA, ad ogni modo, non è nuovo a tatuaggi particolari. Questo è l’ennesimo e senza dubbio il più discusso.











