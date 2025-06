Tutto su Denny La Home, rapper italiano: dal vero nome ad Amici fino alla collaborazione con Francesco Baccini e Fausto Leali.

Denny La Home è un rapper italiano che, sin dall’inizio della sua carriera, si è fatto conoscere con il suo nome d’arte. Il suo vero nome, infatti, è Dennis Angeloni, è nato a Rho, in provincia di Milano nel 1986. Della sua vita privata, tuttavia, si sa davvero poco. Non si sa, infatti, se abbia una fidanzata, che lavoro facciano i genitori e se abbia sorelle o fratelli. L’unica notizia certa è la sua amicizia con Fedez. Tra quest’ultimo e Denny La Home, infatti, pare non ci siano mai stati problemi.

Appassionato di musica sin da quando era giovanissimo, sin dall’inizio della sua carriera, ha collaborato con altri rapper come Fedez, oltre che di Guè e Jake La Furia. Il nome di Denny La Home è legato anche a quello di Amici di Maria De Filippi a cui ha partecipato nel 2014 ma la sua avventura è durata poco.

Denny La Home e la collaborazione con Francesco Baccini e Fausto Leali

Dopo le varie collaborazioni con altri rapper, Denny La Home ha deciso di collaborare con altri due artisti, protagonisti storici della musica italiana come Francesco Baccini e Fausto Leali. I tre artisti hanno collaborato sulle note del brano “Report” in cui hanno incontrato mondi musicali diversi che, però, unendosi, hanno dato vita ad un brano diverso che sta piacendo a tutti.

“Che trio, grandissimi”, scrive un utente sotto il post pubblicato dal rapper. “Leali e Baccini insieme, Wow, sembra di ritornare indietro di 20 anni con Music Farm“, aggiunge un altro utente. E ancora: “La magica triade”, “Che meraviglia”, “Incredibile”, “Sto volando”.

