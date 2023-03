Denny Mendez “A mia figlia India Nayara insegno indipendenza”/ “Ho subìto pregiudizi”

Denny Mendez, 44 anni, ex modella e attrice di Santo Domingo trasferitasi nel nostro Paese all’età di undici anni e incoronata Miss Italia nel 1996, si è raccontata sulle colonne del quotidiano “La Nazione”, parlando in particolare del suo ruolo di madre (ha una bambina di nome India Nayara, ndr). Nel dialogo con i colleghi della testata sopra menzionata, la donna si è definita una madre “che ascolta e osserva molto. Mia figlia ha sei anni, è ancora piccola, però uno degli insegnamenti che cerco di trasmetterle già da ora è l’indipendenza, perché è un valore molto importante da trasferire alle donne di oggi che lottano per i loro diritti”.

Nicole Santinelli, lite con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ "Abbassa la cresta..."

Certo, dentro di lei, nonostante siano trascorsi 27 anni, vibrano ancora intensamente le emozioni connesse alla sua vittoria al concorso di bellezza più celebre dello Stivale. Tanto che la stessa Denny Mendez ha apertamente confessato che, spesso, le capita di rivedere il filmato di quel giorno di gloria e le interviste successive alla sua “elezione”.

GF Vip: Luca Onestini, duro attacco a Nikita Pelizon/ "Sei credibile quanto un puff!"

DENNY MENDEZ: “HO SUBÌTO PREGIUDIZI, FORTUNATAMENTE NON C’ERANO I SOCIAL”

Pur sentendosi un po’ spaesata in quegli istanti, l’attrice ha confidato a “La Nazione” di ricordare perfettamente “la bellezza della mia ingenuità in quel periodo. E, anche se ancora non sapevo dove mi avrebbe portato la vita, ero consapevole di chi fossi e di cosa volessi dire, pur non essendo affatto maliziosa“.

Certo, non sono mancate le malelingue nei confronti di Denny Mendez, che fu la prima Miss Italia di origine straniera della kermesse dedicata all’universo femminile. All’epoca non c’era la ghigliottina del web che oggi non si mostra clemente con nessuno, ma, nonostante la tecnologia non fosse ancora avanzata, la donna ha ammesso di avere subìto “pregiudizi nei miei confronti, non posso negarlo”. Per poi precisare: “Però non sono stati così feroci come lo sarebbero stati oggi. Sono stata fortunata, perché non c’erano i social”.

Stasera in tv 7 marzo 2023/ Programmi Rai: Francesca Fagnani su Rai 2 con Belve

© RIPRODUZIONE RISERVATA