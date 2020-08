DENNY MENDEZ/ “A Miss Italia pregiudizi su di me, vinsi grazie alla gente a casa”

Denny Mendez, aka Miss Italia 1996, è tra le ospiti della puntata odierna di C’è tempo per… in onda su Rai1. A distanza di oltre 20 anni dalla vittoria al prestigioso concorso di bellezza, Denny torna in tv per raccontare la sua vita attuale da moglie e mamma. Che trova spazio per coltivare le sue ambizioni professionali: la Mendez, infatti, sogna di recitare ancora in una serie tv americana, o magari in un film che racconti la vita di Meghan Markle, donna che con lei condivide il fatto di avere la pelle scura. A proposito del suo ‘esser nera in un mondo di bianchi’ – laddove ‘mondo’ sta per quel contesto, pur ristretto, in cui si è ritrovata quando ha deciso di prendere parte alle selezioni per Miss Italia, con all’interno qualche persona con cui lì per lì ebbe delle incomprensioni –, l’attrice e modella di origine dominicana dichiara: “Quando ci ripenso, sorrido divertita, anche se non fu uno scherzo. Il fotografo Bob Krieger disse che dovevo vincere Miss Universo e non Miss Italia. Alba Parietti minacciò di uscire dalla giuria per la mia presenza. Poi ci siamo chiarite, si è scusata. Un grande giornalista come Indro Montanelli scrisse che si era toccato il fondo. Quindi qualche pregiudizio c’era”.

Il rapporto di Danny Mendez con le altre partecipanti a Miss Italia

Se ai vip non piaceva, lo stesso non si può dire della gente comune, che invece la premiò votandola da casa: “Quello che mi ha reso felice è che sono stata eletta grazie al televoto e si sa che il pubblico è il giudice supremo. Mi hanno votato gli italiani e sono fiera di aver fatto ravvedere alcune persone che non mi vedevano al posto giusto”. Ciò non toglie – spiega ancora Denny Mendez – che qualche bel rapporto si sia venuto a creare anche con qualcuna delle sue sfidanti. Alla domanda su come presero, le altre, la sua vittoria, Denny replica: “Sostanzialmente bene, quasi tutte capirono che la bellezza italiana nel mondo può essere rappresentata da una ragazza black. Con molte delle partecipanti di quell’edizione sono rimasta in ottimi rapporti. A iniziare da Maria Mazza che è diventata modella e showgirl ed era la grande favorita di quell’edizione, al contrario di me. Arrivò terza. Nel periodo del lockdown ho creato un gruppo sui social chiamandolo Corona Miss. Un modo per scherzare un po’ su quel dramma che è stata la pandemia e mantenere i rapporti fra noi ex Miss”.

Denny Mendez commenta il caso George Floyd

Nell’intervista rilasciata a Quotidiano.net il 31 luglio scorso, Denny Mendez ha accennato anche al caso George Floyd, condividendo una sua personale riflessione prima da abitante degli Usa e poi da potenziale vittima di discriminazioni: “Purtroppo negli States gli abusi verso gli afroamericani sono molto diffusi. In parecchi li considerano cittadini di serie B ed è strano perché siamo in un grande Paese dove ci sono movimenti culturali importanti. Io penso che gli Stati Uniti debbano combattere le enormi disparità sociali che sono evidenti e mettere tutti sullo stesso piano”.



