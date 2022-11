Denny Mendez: “aiutai amica finita nel giro della coca”/ “Difficile essere genitori”

Denny Mendez a Generazione Z racconta in esclusiva una storia straziante che si è portata dietro per molti anni e che l’ha toccata profondamente soprattutto nella sua veste di madre della piccola India Nayara, nata nel 2016. La ex Miss Italia, la prima di origine non italiana a vincere il popolarissimo concorso di bellezza, ha aperto il suo cuore a Monica Setta rivelando quanto accaduto a una sua cara amica, caduta nel giro della cocaina e a cui i servizi sociali hanno tolto la figlia maggiore.

Denny Mendez/ "Per seguire mia figlia ho rinunciato a lavori importanti negli USA"

“Il mestiere del genitore non è facile, come mamma uno fa il possibile” ha esordito Denny Mendez, riconoscendosi lei stessa in quelle parole, che comprendono tutti i genitori del mondo e non si riferiscono soltanto alla dolorosa vicenda della sua amica. Una donna che definisce benestante e laureata, che un giorno però finisce nel giro di amicizie sbagliato. “uno non si rende conto del rischio, come la mia amica, di quanto siano preziosi i figli e di quanto questi vizi ti portino allo stremo”, fino a “portarti via la bambina”. Un dettaglio questo che la colpisce molto come mamma: “penso che sia una delle cose più gravi portarti via la bambina”. Rivelando in esclusiva il dramma vissuto dall’amica, Denny Mendez ricorda che “io le ho offerto il mio aiuto e la mia famiglia le è stata vicina, ma quando si è così presi in quel giro si fa veramente una fatica immensa a uscire”.

DENNY MENDEZ/ "In questo periodo recito in USA al fianco di John Travolta"

Denny Mendez e la dolorosa storia, “dopo l’inferno c’è sempre un raggio di sole”

Denny Mendez ha voluto raccontare la dolorosa storia di una delle sue amiche, nel corso di una puntata di Generazione Z ricca di argomenti densi e tristemente attuali, come il suicidio in età adolescenziale e il fenomeno dei clienti delle baby prostitute. “Adesso si è fatta aiutare – ha concluso il suo racconto Denny Mendez – ha toccato il fondo, però ha capito e si è fatta aiutare”. Un’amica che “adesso ha un amore, un’attenzione quasi maniacale” con l’altra figlia più piccola, “perché ha corso davvero un pericolo”. Riconosce che “ha dovuto passare dall’inferno, però dopo l’inferno c’è sempre un raggio di sole”.

OSCAR GENERALE, FIDANZATO DENNY MENDEZ/ Chi è? Manager e produttore a Hollywood

E come mamma Denny Mendez si dice preoccupata delle recenti storie di bullismo, suicidio e baby prostituzione. “Certi argomenti sono troppo banalizzati con delle pennellate – sostiene, ascoltando le storie mandate in onda dalla conduttrice Monica Setta – e non va bene perché non bisogna strumentalizzare questo tipo di argomenti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA