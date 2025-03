Tentar non nuoce, si dice in questi casi; e deve averlo pensato anche Denny Mendez, quest’oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. L’attrice non ha mai fatto segreto della sua passione per la musica e, in rare occasioni, ha anche fatto ascoltare la sua voce seppur con timidezza. In ogni caso, non le manca il coraggio di candidarsi per un noto programma televisivo, proprio oggi in occasione del compleanno di Carlo Conti. Reduce dalla direzione artistica e conduzione di Sanremo 2025, starà sicuramente già pensando al cast per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Ci pensa proprio Denny Mendez a facilitargli il lavoro candidandosi per uno slot nel cast del prossimo anno; l’attrice – proprio nel salotto di Caterina Balivo – si è lasciata andare ad un vero e proprio appello per il conduttore.

Denny Mendez si candida per Tale e Quale Show: “Carlo Conti, te lo chiedo nel giorno del tuo compleanno…”

“Denny Mendez deve fare una richiesta particolare a Carlo Conti”, introduce così Caterina Balivo il simpatico ‘appello’ dell’attrice per il conduttore. Oggetto della richiesta un posto nel cast di Tale e Quale Show, a quanto pare un programma particolarmente apprezzato dall’ospite de La Volta Buona che vorrebbe cimentarsi con l’esperienza canora che, tra l’altro, reputa nelle sue corde.

“Questa cosa non era prevista; ti faccio gli auguri per la tua nuova trasmissione ma ti chiedo solo una cosa. So che chiami solo cantanti a Tale e Quale Show, ma anche io ho una voce… Per questo ti chiedo, collegati con me, proviamoci!”. Questo il simpatico appello di Denny Mendez a La Volta Buona che si candida così, ufficialmente, per la nuova stagione del talent condotto da Carlo Conti. Chissà se il conduttore penserà davvero di prendere in considerazione la candidatura, sicuramente è ancora presto per dirlo ma le parole di oggi potrebbero essere un assist positivo per il futuro.