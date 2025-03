Denny Mendez, chi sono i genitori e il mistero sul padre biologico

Caterina Balivo torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata de La volta buona su Rai 1 e, tra le ospiti che interverranno nel suo salotto televisivo, c’è anche Denny Mendez. La modella e attrice di origini dominicane ha ottenuto un grande successo nel nostro Paese, diventando Miss Italia nel 1996 e collezionando successivamente importanti traguardi tra cinema e televisione. Forse però non tutti sanno che, alle sue spalle, c’è una situazione familiare molto complessa.

Soffermandoci sui genitori di Denny Mendez, la mamma si chiama Lidia Chavez mentre l’attrice non ha mai conosciuto il suo padre biologico. La madre l’ha cresciuta da sola sino agli 11 anni a Santo Domingo, dov’è nata, per poi trasferirsi in Italia; del padre naturale non si hanno informazioni, sappiamo però che è stata cresciuta da Juan, compagno della mamma, che le ha fatto da papà durante il suo percorso di crescita e che considera come suo genitore a tutti gli effetti.

Denny Mendez: “Ho cercato il mio padre biologico ma non l’ho trovato“

In un’intervista del 2018 rilasciata a Vieni da me, Denny Mendez si era per la prima volta confidata sulla sua delicata situazione familiare, sottolineando: “Io ho avuto tre padri: quello biologico che io non conosco, Juan che mi ha cresciuta e il padre italiano”. In riferimento a colui che considera il suo vero padre, ammise: “Juan era il marito di mia madre, mi ha cresciuta. Io ho sempre cercato di aiutarlo, ma lui non ha mai voluto farsi aiutare”.

Inoltre, la modella raccontò anche di aver a lungo cercato la verità sull’identità del padre biologico, chiedendo anche informazioni alla madre che, tuttavia, non si rivelò collaborativa. “Magari non me ne vuole parlare perché è successo qualcosa fra loro”, ipotizzò. “Ho cercato il mio padre naturale ma non l’ho trovato. Per me questa è una questione che devo risolvere. Adesso mia madre inizia a darmi i primi segnali, i primi indizi, forse perché sono diventata anche io mamma“.

