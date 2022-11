Denny Mendez/ “Per seguire mia figlia ho rinunciato a lavori importanti negli USA”

Denny Mendez è stata la prima Miss Italia di origine non italiana e durante la trasmissione Generazione Z ha raccontato come si è sentita a tagliare quel traguardo, segnato dalle feroci critiche di un Paese non ancora pronto a una rivoluzione del genere nel concorso di bellezza più popolare. “È stata una corona un po’ pesante da portare, perché rappresentare l’Italia in quel momento lì non è stato facile” ha ammesso Denny Mendez, ricordando quella sera del 1996 in cui è stata eletta Miss Italia ad appena 18 anni.

DENNY MENDEZ/ "In questo periodo recito in USA al fianco di John Travolta"

“Chi non mi ha votata mi ha fatto crescere, perché ero attaccata in continuazione e non mi sapevo difendere – ha però riconosciuto come ospite in studio a Generazione Z – Ho vinto un titolo mentre ero fischiata e ho provato un po’ di amarezza”. Un esordio non facile nel mondo della moda e dello spettacolo, costellato da continue polemiche anche da chi l’aveva incoronata Miss Italia. Difficoltà che però l’hanno resa la modella e attrice di successo che è oggi. Denny Mendez ha parlato anche dell’amatissima figlia e ha svelato un piccolo aneddoto sull’ormai ex compagno Oscar Generale.

OSCAR GENERALE, FIDANZATO DENNY MENDEZ/ Chi è? Manager e produttore a Hollywood

Denny Mendez, “ho scelto di dedicare il mio tempo a mia figlia India Nayara”

Denny Mendez, ex Miss Italia ospite nel salotto di Generazione Z in onda su Rai 2, parla della sua famiglia e dall’amore profondo che la lega alla figlia India Nayara, nata nel 2016 a Los Angeles, per la quale ha scelto di mettere in pausa la sua carriera per alcuni anni. “Mi avevano offerto un lavoro importante, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti – rivela a Monica Setta – e credo che ci siano delle priorità. Quando si parla di seguire i figli, li devi seguire”. E aggiunge che “con i figli non dobbiamo dare per scontato il loro silenzio”, scegliendo di dedicare “il nostro tempo per cercare di comprendere questi silenzi” e ascoltarli, essere vicino a loro quanto più possibile.

Denny Méndez/ "Nel '96 ero una miss nera che sconvolse gli italiani perché..."

A Generazione Z ricorda anche il momento in cui l’ormai ex compagno Oscar Generale le aveva avanzato la sua proposta di matrimonio, stupendola proprio nella spettacolare cornice di Cannes. “Gli ho detto ‘non inginocchiarti troppo perché già sei bassino, se ti inginocchi non ti si vede’” confessa a Monica Setta. E svela che “l’innamoramento è avvenuto successivamente perché venivamo da storie diverse”, e su questo aspetto vuole essere molto sincera e chiara “perché un uomo di potere attrae le donne”. La storia tra Denny Mendez e Oscar Generale si è conclusa proprio quest’anno, a marzo 2022, dopo circa dieci anni di relazione. Ad annunciarlo era stato proprio l’ex marito su Facebook con queste parole: “Come tutte le favole hanno un inizio e una fine. Reputo Denny una brava mamma, ma purtroppo devo comunicarvi che la nostra vita ha preso direzioni diverse”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA