Sul palco del Primo Maggio saliranno artisti affermati, altri esordienti e altri ancora non alle prime esperienze nel mondo dell’arte e della musica, ma comunque da scoprire. Tra questi c’è Dente, che sebbene abbia una grande e lunga carriera alle spalle, non è un nome noto a tutti. Proprio sul palco di San Giovanni, a Roma, è pronto a far conoscere la propria musica e a portare il suo messaggio universale a quanta più gente possibile. Ma chi è Dente, l’artista nato a Fidenza nel 1976? Il vero nome di Dente è Giuseppe Peveri e il nome d’arte pare gli sia stato affibiato da uno zio. Nato inizialmente come un normalissimo soprannome nei primi anni dell’adolescenza, con il tempo Dente è diventato anche il suo nome d’arte.

Gli esordi, per Dente, sono arrivati quando aveva trent’anni circa, con alcuni album. Dopo una lunga pausa durata diversi anni, Giuseppe è tornato a far musica nel 2020 con l’album omonimo “Dente”, che ha rappresentato un cambio di sonorità rispetto al passato. Per via del suo stile musicale, l’artista di Fidenza è stato accostato a grandi cantautori del passato come Lucio Battisti, Rino Gaetano, Ivan Graziani ma anche Cesare Cremonini e Francesco De Gregori. Anche i testi, particolarmente impegnati, hanno sempre strappato applausi soprattutto dalla critica. Spesso, inoltre, nelle sue canzoni si trovano giochi di parole che lo rendono ancor più pregiato e ricercato.

Dente, chi è l’artista che parla di “non amore”

Dente, che nel suo ultimo lavoro parla di “amore non bello”, ha raccontato a Vanity Fair la sua esperienza con l’amore. “Non ho imparato niente di niente. Ci ricasco sempre ogni volta. Riascoltare questo disco dopo tanto tempo è stato spiazzante. Ma mi ha fatto anche rendere conto di essere fermo ancora lì”. Non è chiaro se nella sua vita ci sia una persona.