Dentro la notizia, Alena Seredova spiazza sul caso telecamere e spioni: "Un paparazzo ha esagerato"

Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi offre una finestra sul caso delle telecamere spione che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Il giornalista ha spalancato la porta a diversi ospiti sull’argomento, tra cui Alena Seredova. La modella ceca ed ex moglie di Gigi Buffon si è raccontata in trasmissione, lasciandosi andare a delle rivelazioni curiose:

“Mi è capitato nei momenti in cui era più puntata l’attenzione su di me come i paparazzi, uno di loro oltrepassava molto i limiti del suo lavoro, me lo trovato nel cespuglio di casa. Fotografava le finestre, quello che in teoria dovrebbe essere protetto dalle mura di casa” ha detto Alena Seredova nel programma di Gianluigi Nuzzi. “Io mi sento una brava ragazza, non faccio niente di male e non mi fanno paura queste cose. Però quando c’è bisogno non si trova mai niente, mancano le inquadrature giuste. A me piace almeno a casa essere libera, poi dopo quello che sto sentendo negli ultimi tempi forse sarebbe anche meglio farci un pensierino”.

A prendere la parola nel programma pomeridiano di Canale Cinque è stato anche Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura: “Con Simona abbiamo rifiutato di mettere le telecamere in casa. Per me non c’è un motivo vero e proprio per mettere le telecamere, anche se so che molte coppie si spiano a distanza per vedere in che posti sono” le parole del conduttore.

Dentro la notizia e il caso telecamere e stalker: il recente caso De Martino

Il caso telecamere, con tanto di video ripresi e venduti sul dark web, è un tema caldissimo in queste settimane. Ne sanno qualcosa purtroppo Stefano De Martino e Caroline Tronelli, dopo che un loro filmato intimo di fine luglio è finito sui social e ha iniziato a correre alla velocità della luce anche nelle chat private, dando il via a una catena che non ne vuole sapere di arrestarsi.

E Gianluigi Nuzzi al timone di Dentro la notizia ne ha voluto parlare nel programma Mediaset, dando la parola anche ai suoi opinionisti, da Alena Seredova a Giovanni Terzi.