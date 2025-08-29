Gianluigi Nuzzi è il protagonista di Dentro la Notizia, il programma Mediaset che parte il 1 settembre. Ecco tutte le anticipazioni sul tv show.

Il conduttore sbarca su Canale 5 con un nuovo prodotto televisivo che va a sostituire Pomeriggio Cinque, dapprima condotto da Barbara D’Urso e poi da Myrta Merlino. Nel corso di una recente intervista rilasciata per il periodico Chi, lui stesso ha dichiarato che ci saranno inevitabilmente dei punti di contatto con il passato. “Credo che inevitabilmente il pubblico troverà punti di contatto e di contrasto rispetto alle esperienze precedenti“, ha detto lui, precisando anche che la sua volontà è quella di rappresentare sé stessa. “Le fake news inducono ad essere autodistruttivi e negazionisti rispetto alle tante bellezze che siamo e abbiamo“, ha continuato.

Temptation Island, due ex concorrenti parteciperanno al nuovo reality di Amazon/ "Ci saranno colpi di scena"

Tutte le anticipazioni prima della messa in onda

In occasione della stessa intervista, è stato inoltre chiesto a Gianluigi Nuzzi se ci sarà spazio anche per la leggerezza. “Quella è indispensabile e può essere speranza” – ha risposto lui – “raccontare la storia di un piccolo eroe sconosciuto, di una ferita guarita o di un traguardo raggiunto“. Tra l’altro è per lui molto importante assicurare di essere presenti su tutto quello che accade: “Quando c’è un fatto, noi ci siamo e lo raccontiamo con ordine…“. Cosa dire invece degli ospiti che verranno accolti in quel nuovo studio televisivo?

Rai, altri due conduttori passano al Nove: la bomba che scuote la tv

A quanto pare Nuzzi farà entrare nel programma esperti che approfondiranno ogni argomento. “Daranno profondità con quelle conoscenze che servono ma che non tutti hanno” – ha dichiarato – “poi ci saranno i giornalisti che interpretano i fatti“. Il conduttore ha anche svelato di immaginare uno studio dinamico e versatile come le notizie che vengono trattate di giorno in giorno. La sua intenzione sarebbe quella di dare continuità al pubblico che troverà. “Spero si sentirà a casa e di casa in questo nuovo programma” – ha infine concluso – “Poi mi auguro che il racconto andrà a catturare anche altro pubblico“.

Giudici Io Canto Family, colpo di scena: due nomi bomba in giuria!/ Pubblico in delirio dopo l'annuncio

Dove nasce il titolo del format

Gianluigi Nuzzi ha fatto sapere che il titolo del programma è la fotografia di quello che si vedrà: “Dato che le emozioni e i sentimenti non sono negoziabili, non reggono le intermediazioni, noi saremo là dove sarà la notizia per raccontarla portandoci dentro tutti gli spettatori”. Ad incorniciare il format saranno il sorriso e la fiducia, che permetteranno ai presenti di affrontare al meglio le notizie. Ad attendere il programma sono in molti: il giornalista ha tra l’altro sempre partorito grandi idee nel palinsesto Mediaset, e questo programma sarà l’ennesima prova della sua genialità.