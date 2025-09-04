Subito un momento difficile da gestire per Gianluigi Nuzzi, fresco di esordio con il nuovo programma di Canale 5, Dentro la notizia.

Lunedì 1° settembre è partita la nuova avventura televisiva di Gianluigi Nuzzi. Lo storico conduttore di Quarto Grado ha debuttato nel daytime pomeridiano di Canale 5 con Dentro la notizia, il nuovo programma d’informazione quotidiana che raccoglie l’eredità di Pomeriggio 5. Come dice il titolo stesso della trasmissione, Dentro la notizia punta a portare il pubblico dentro le notizie e i fatti principali della giornata.

Samira Lui è rifatta? La valletta de La Ruota della Fortuna replica agli haters/ “Sembrerà una follia, ma…”

L’intento del programma appare chiaro: fornire agli spettatori di Canale 5 un’informazione puntuale in grado di coniugare in una sintesi accessibile al grande pubblico il rigore giornalistico e il coinvolgimento. Già durante la seconda puntata del nuovo rotocalco pomeridiano di Mediaset il giornalista milanese si è trovato a dare un triste annuncio nel corso della diretta.

13enne portiere picchiato/ Avvocato dell'aggressore: “rotto bacino al figlio del mio cliente, uno schiaffo…”

Dentro la notizia, il triste annuncio in diretta da parte di Gianluigi Nuzzi

Prima di salutare il pubblico a casa al termine della puntata di martedì 2 settembre e dare appuntamento alla giornata successiva, il conduttore di Dentro la notizia è stato costretto a dare una triste notizia: quella della scomparsa, a 94 anni, di Emilio Fede. «E’ mancato oggi Emilio Fede». Successivamente il presentatore ha rivelato agli spettatori che lo storico direttore del TG4 (condotto per vent’anni, dal 1992 al 2012), è morto dopo aver combattuto contro una lunga malattia («È mancato a 94 anni dopo una lunga malattia»).

Aurora Maniscalco, l'autopsia: “Non aveva più le unghie”/ Papà: “Combacia con le strisciate sul balcone”

La notizia della morte di Emilio Fede, ha spiegato il conduttore dell’ammiraglia Mediaset, è stata diffusa dalla figlia Sveva. «A dare la notizia ufficiale è stata la figlia Sveva». Detto questo Gianluigi Nuzzi, apparso visibilmente addolorato per la perdita di uno dei volti storici del giornalismo televisivo italiano e dei notiziari Mediaset, non ha potuto fare altro che porgere alla famiglia le più sincere condoglianze.

«Ovviamente a tutta la famiglia vanno le nostre condoglianze in ricordo di Emilio Fede» ha detto Nuzzi che con l’improvviso lutto ha chiuso la seconda puntata di Dentro la notizia. Nelle ultime ore prima della morte era circolata la notizia di un aggravamento delle condizioni di salute dell’ex direttore del TG4, ricoverato presso la Residenza di San Felice di Segrate in provincia di Milano.

La situazione purtroppo è apparsa fin da subito molto complicata e alla fine Emilio Fede è deceduto all’età di 94 anni. Nel corso della sua lunga carriera giornalistica, oltre ad aver diretto e condotto il TG4 per due decenni, dal 1º giugno 1992 al 28 marzo 2012, Emilio Fede ha guidato anche il TG1, Videonews e Studio Aperto, imponendosi per decenni come una delle figure di riferimento nel panorama dell’informazione televisiva.

La notizia della scomparsa di Emilio Fede ha suscitato una vasta eco in tutto il mondo dell’informazione e presso il grande pubblico. Numerosi colleghi e personalità pubbliche hanno ricordare il suo contributo e la dedizione alla professione del giornalista. Anche in un’epoca di costante trasformazione la figura di Emilio Fede è destinata a rimanere parte integrante della storia della tv italiana.