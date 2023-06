DENTRO LA RUSSIA/ L’alleato Putin, i nazionalisti, Wagner: le scelte che hanno ingannato Prigozhin

Nelle prime ore del 23 giugno, il leader del Pmc Wagner Evgenij Prigozhin ha dichiarato il lancio di una campagna armata contro il ministero della Difesa della Federazione Russa. In poche ore, diverse migliaia di soldati appartenenti a Wagner, una delle più grandi compagnie militari private del mondo, avevano abbandonato le loro posizioni nell’Ucraina orientale ed erano in viaggio verso Mosca. La loro missione, secondo Prigozhin, era quella di arrestare il ministro della Difesa Sergej Shoigu e il capo di stato maggiore Valerij Gerasimov, e processarli per cattiva gestione e corruzione.

Nelle ore successive, le unità della Guardia nazionale lungo la M4, una superstrada lunga 1.100 miglia che collega le coste nordorientali del Mar Nero a Mosca, hanno iniziato a bloccare o distruggere le giunture critiche attraverso quella vasta rete stradale, nel tentativo di ostacolare il convoglio Wagner. In un discorso televisivo a livello nazionale, un Vladimir Putin visibilmente scosso ha accusato Prigozhin di guidare un’insurrezione armata e ha avvertito che coloro che lo hanno seguito sarebbero stati trattati come traditori. Nel frattempo, i biglietti per i voli da Mosca verso diverse destinazioni internazionali senza visto sono stati esauriti in poche ore, poiché i moscoviti hanno temuto una guerra civile.

Eppure, in meno di 24 ore, Prigozhin, che aveva ripetutamente promesso di raggiungere Mosca o morire nel tentativo di farlo, era in viaggio verso la Bielorussia. Apparentemente aveva accettato un accordo per abbandonare le sue truppe fedeli in cambio di un’amnistia e di una vita in esilio. L’improvviso cambiamento di Prigozhin ha sorpreso molti osservatori, che si aspettavano di vedere scontri a fuoco tra le unità Spetsnaz e le forze di Wagner nei distretti meridionali di Mosca entro domenica pomeriggio. Anche alcune delle truppe di Prigozhin si sono riprese sui social media per accusare apertamente il loro ex leader di tradimento e giurando vendetta.

Come possiamo spiegare questa svolta inaspettata degli eventi?

La difficoltà di un tale compito è amplificata dalla mancanza di rapporti affidabili dalla Russia, insieme al caos intrinseco della guerra e alla natura in rapida evoluzione degli eventi. Va sottolineato, tuttavia, che Prigozhin non è né impulsivo né irrazionale. Le sue manovre nell’ultima settimana sono state calcolate e quasi certamente pianificate e coreografate, molto probabilmente con largo anticipo. La sua decisione finale di chiedere asilo politico in Bielorussia – uno dei pochi Paesi al mondo che è improbabile che lo consegni agli Stati Uniti – ha senso a una condizione: che il motivo di tutto ciò sia non quello di sfidare Putin, ma di salvargli la vita.

Per cominciare, l’aspra faida tra Prigozhin e il ministero della Difesa russo non è nuova. È in atto da anni. Il leader di Wagner ha ripetutamente espresso il suo sgomento per essere visto come un estraneo dal ministero della Difesa, che considera una burocrazia statale elitaria e incompetente. La sua esperienza in Ucraina, dove le forze di Wagner hanno affrontato una dura resistenza da parte della popolazione locale e dell’esercito ucraino, ha aggiunto carburante alla sua rabbia contro una miriade di funzionari della difesa russi. Prigozhin ha espresso le sue denunce del modo in cui questi funzionari hanno gestito la guerra dal marzo del 2022, a sole due settimane dall’invasione dell’Ucraina.

La disastrosa campagna militare russa in Ucraina è servita solo ad affinare le critiche di Prigozhin all’establishment della difesa del suo Paese. Si può osservare questo nell’evoluzione delle sue critiche. Negli ultimi mesi, il leader di Wagner non solo ha criticato il ministero della Difesa, accusando la sua leadership di corruzione, ma ha sempre più diretto la sua ire contro ampi segmenti della società russa. Nelle sue tirate video, spesso denuncia quella che descrive come “l’élite russa” e l’“oligarchia”, che accusa di vivere nel lusso, mentre la classe operaia russa combatte e muore in Ucraina, Siria, Libia e altrove.

Quando il capo Wagner ha lanciato la sua marcia verso Mosca, aveva respinto non semplicemente il modo in cui veniva combattuta la campagna ucraina, ma il ragionamento stesso alla base della campagna militare. Nel discorso video in cui ha dichiarato guerra allo Stato russo, ha affermato che non c’era motivo per la Russia di invadere l’Ucraina: “Il 24 febbraio [2022] non è successo nulla di straordinario [in Ucraina]”, ha detto. “Ora il ministero della Difesa sta cercando di ingannare il pubblico, ingannare il presidente e raccontare una storia che c’è stata una folle aggressione da parte dell’Ucraina, che – insieme all’intero blocco della Nato – l’Ucraina stava progettando di attaccarci. La guerra era necessaria […] in modo che Shoigu potesse diventare un maresciallo, in modo da poter ottenere una seconda stella di eroe; […]” ha detto Prigozhin.

Il capo della Wagner ha continuato accusando i leader militari russi di collusione con ricchi oligarchi per lanciare una guerra inutile in Ucraina per profitto.

Potrebbe sorprendere i lettori occidentali sapere che tali opinioni non sono assenti dalla comunità di blog dei militari russi molto influenti, che è popolare tra gli ultranazionalisti russi. Questi ultimi vedono Putin come un utile alleato, ma non come un vero leader nazionalista russo. Al contrario, molti ultranazionalisti idolatrano Prigozhin e i suoi combattenti Wagner, che sono visti come rappresentanti dei valori puri della classe operaia russa. Il Cremlino è profondamente consapevole della popolarità di Prigozhin tra i blogger militari. È anche consapevole che, in assenza di rapporti approfonditi dal fronte di guerra ucraino nei media mainstream controllati dal Cremlino, milioni di giovani elettori russi si affidano a blogger militari per aggiornamenti sulla guerra.

Alla fine del 2022, Putin decise che Prigozhin era diventato troppo influente tra la base ultranazionalista della popolazione russa. Fece una serie di passi concertati volti a limitare la crescita di Wagner, che a quel punto aveva superato i 30mila uomini armati in tutta l’Ucraina orientale. Il presidente russo istituì una nuova legge che vietava ai detenuti di firmare contratti di servizio con compagnie militari private, come Wagner. Invece, i detenuti sono stati incoraggiati a unirsi all’unità Storm-Z dell’esercito russo, che è stata essenzialmente creata per sostituire la Wagner in Ucraina, e ha iniziato ad accettare legalmente i prigionieri nei suoi ranghi.

Allo stesso tempo, il ministero della Difesa russo iniziò a sottofornire sistematicamente le formazioni Wagner di stanza sul fronte ucraino. È stato allora che Prigozhin ha iniziato a pubblicare tirate video quasi quotidiane contro i vertici militari senior, accusandoli di mettere a rischio i soldati. Ma questo problema è continuato e si è persino intensificato. La conseguente perdita di vite umane tra i coscritti della Wagner non può essere sopravvalutata. All’inizio di giugno 2023, oltre il 50 per cento di tutte le vittime russe nella battaglia per la città di Bakhmut erano combattenti Wagner – secondo alcune stime addirittura oltre 10mila unità.

A maggio, Prigozhin si era reso conto che il ministero della Difesa aveva preso una decisione consapevole di liquidare efficacemente Wagner come organizzazione. Era anche convinto che Putin avesse deciso di eliminarlo. Era chiaro che le critiche persistenti di Prigozhin al modo in cui veniva combattuta la guerra non avevano suscitato alcuna reazione da parte del Cremlino. Ciò, nella mente di Prigozhin, ha dimostrato che Putin era attivamente colluso con i suoi alti funzionari della difesa al fine di distruggere Wagner e la sua struttura di comando. Il 23 giugno, Prigozhin ha deciso di scommettere tutto in un disperato tentativo di sfuggire all’annientamento per mano del Cremlino ed è quindi andato all’attacco.

In una dichiarazione video rilasciata il 23 giugno, Prigozhin ha detto che stava ordinando alle sue “decine di migliaia” di uomini armati di marciare verso Mosca e arrestare le sue nemesi, il generale Shoigu e il generale Gerasimov. Se avesse creduto che Putin si sarebbe schierato con lui, avrebbe semplicemente invitato il presidente russo ad arrestare i due generali, secondo uno stile tipicamente stalinista. Ma Putin si era chiaramente schierato con il ministero della Difesa, e quindi la minaccia di Prigozhin era in definitiva contro il Cremlino, non solo contro alcuni funzionari chiave dell’amministrazione di Putin. Com’era prevedibile, Putin è andato in televisione e ha respinto apertamente Prigozhin e le sue truppe come traditori, dando anche ordini ai suoi luogotenenti di difendere la capitale.

È stato riferito che la comunità di intelligence degli Stati Uniti era a conoscenza delle intenzioni di Prigozhin di lanciare un assalto armato contro il Cremlino.

Entro il 21 giugno, i funzionari dell’intelligence americana avevano informato la Casa Bianca e i membri chiave del Congresso di un imminente colpo di Stato della Wagner. Le analisi di intelligence hanno quasi certamente chiarito che le truppe di Prigozhin, sebbene indurite dalla battaglia e ben armate, non erano in grado di rappresentare una grave minaccia militare per Putin. Il motivo è che il presidente russo aveva a disposizione l’unico elemento che la Wagner non aveva: la potenza aerea. Il Cremlino sarebbe stato in grado di spazzare via la maggior parte delle truppe di Prigozhin ben prima che fossero in grado di raggiungere Mosca, a meno che la leadership militare non si fosse rifiutata di rispettare gli ordini di Putin di colpire. Ma ad ogni modo Prigozhin avrebbe perduto sicuramente.

È chiaro che Prigozhin e i suoi alti comandanti Wagner erano pienamente consapevoli della loro fatale vulnerabilità agli attacchi aerei. Sapevano di non avere alcuna possibilità contro una campagna aerea dell’esercito russo. Inizialmente, si erano chiesti se Putin avrebbe osato aprire il fuoco su un convoglio di truppe russe. Ma il discorso televisivo del presidente russo del 24 giugno ha chiarito che avrebbe fatto tutto il dovuto per impedire al convoglio di raggiungere Mosca, compresi gli assalti cinetici con armi combinate contro gli ammutinati. C’era solo una cosa da fare: scappare. Non appena il presidente bielorusso, Alexandr Lukashenko, ha contattato Prigozhin con un accordo, promettendogli amnistia e asilo in cambio della fine del suo ammutinamento, il leader di Wagner lo ha accettato.

È impossibile sopravvalutare le onde d’urto che questa drammatica serie di eventi ha causato tra i russi. Anche i più forti sostenitori di Putin sono costernati e stupiti che a qualcuno che considerano un traditore della madrepatria sia stato permesso di fuggire, essenzialmente senza punizione. I sostenitori ultranazionalisti del Cremlino sono devastati da questa svolta degli eventi, che ha trasformato il loro eroe in un criminale e ha mandato in frantumi l’illusione di unità sul fronte di guerra. Le accuse reciproche tra importanti ultranazionalisti hanno già iniziato a frammentare un ambiente online già disarticolato. Ancora più importante, le truppe russe in prima linea in Ucraina, così come i giovani a casa che sono in fila per essere arruolati, stanno vivendo un profondo senso di disillusione, che porteranno con sé al fronte.

Infine, lo stesso Putin è ora pienamente consapevole della profonda crisi in cui ha portato il suo Paese quando ha deciso di lanciare una piena invasione dell’Ucraina. Ora il mondo si prepara davanti all’ignoto, mentre sembra che lo Stato russo e la società civile inizino a disfarsi davanti ai nostri occhi. Ma la guerra è fatta di eventi imprevedibili e quindi la prudenza sugli scenari futuri è d’obbligo.

