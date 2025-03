Come stanno andando i prezzi al consumo in Italia? L’Istat ha reso noto le stime preliminari per il mese di febbraio 2025 dalle quali emerge un lieve rialzo del tasso tendenziale d’inflazione calcolato sull’indice nazionale per l’intera collettività (NIC) inclusivo dei tabacchi. Esso è infatti cresciuto all’1,7% dall’1,5% di gennaio, nonostante la variazione congiunturale, dunque l’incremento nel mese rispetto a quello precedente, sia stato contenuto nello 0,2%.

Riforma pensioni 2025/ Il contributo per la previdenza complementare dei figli (ultime notizie 1 marzo)

Il rialzo del tendenziale deriva infatti, da un punto di vista tecnico, dal confronto tra l’incremento congiunturale di questo mese, che entra per la prima volta nel calcolo, e quello del febbraio dello scorso anno, nel quale i prezzi erano rimasti completamente fermi, che esce invece dal calcolo.

Da un punto di vista sostanziale il rialzo è invece dovuto al progressivo venir meno del contributo ribassista che i beni energetici hanno apportato alla dinamica generale dei prezzi da oltre un anno a questa parte. In questo modo il tasso generale d’inflazione tende a convergere con quello relativo all’inflazione di fondo, che esclude le componenti più soggette a variabilità, dunque i beni energetici e gli alimentari freschi.

SPY FINANZA/ Arrivano notizie dalla Germania che offrono un'occasione all'Italia

Se ne ha conferma osservando come l’inflazione di fondo sia in effetti rimasta ferma in febbraio sullo stesso tendenziale dell’1,8% registrato in gennaio, e questo sia calcolandola al netto dei solo energetici o anche degli alimentari freschi.

Ma vediamo in dettaglio come sono andati nel mese i macro comparti della spesa delle famiglie italiane, classificati per tipologia merceologica partendo da quelli meno problematici:

– I prezzi dei beni industriali diversi dagli energetici e dagli alimentari sono praticamente fermi da un anno a questa parte: in febbraio sono cresciuti dello 0,1% e negli ultimi dodici mesi solo dello 0,2%.

DAZI USA vs UE/ Fortis: evitiamo il catastrofismo, ecco cosa può aiutare il Made in Italy

– I servizi, che erano stati gli ultimi a risentire della trasmissione dei maggiori costi dell’energia, sono aumentati nel mese dello 0,1%, molto meno dello 0,4% di aumento di febbraio 2024, pertanto il loro tendenziale si è ridotto al 2,4% dal 2,6% di gennaio; hanno contribuito al rallentamento del comparto in particolare i prezzi dei ricreativi e culturali, dei trasporti e delle comunicazioni.

– I beni alimentari sono invece aumentati dello 0,2%, ma poiché a febbraio del 2024 erano diminuiti dello 0,3% il loro tendenziale ne ha risentito salendo dall’1,9% al 2,5%.

– I beni energetici sono invece aumentati nel mese dello 0,8% mentre nello stesso mese dello scorso anno erano invece diminuiti dello 0,5%; in conseguenza il loro tendenziale aumenta di 1,3 punti passando dal valore negativo di gennaio, -0,7%, a quello positivo di febbraio, pari allo 0,6%.

Interessante notare in relazione agli energetici la grande diversità nei tassi tendenziali nei due segmenti degli energetici non regolamentati e di quelli regolamentati:

– gli energetici a libero mercato vedono ancora un tendenziale in territorio negativo, pur se in crescita: esso si colloca infatti a -1,9% rispetto al -3% di gennaio;

– invece gli energetici regolamentati registrano un tendenziale elevato, oltre che in crescita di ben quattro punti, essendo ora pari al 31,5% rispetto al 27,5% di gennaio; come possano due segmenti dello stesso settore registrare dinamiche così differenti resta un mistero insoluto.

L’inflazione acquisita per il 2025, il valore a cui si attesterebbe nell’anno se i prezzi restassero fermi da qui in avanti, è salita all’1,2% per l’indice generale e allo 0,7% per la componente di fondo.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI