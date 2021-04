Denuncia scomparsa moglie: scopre che è fuggita con amante/ Via da marito e figli

Un uomo ha denunciato la scomparsa della moglie per poi scoprire che la stessa non fosse sparita ma si era “semplicemente” messa in fuga con il suo amante. Una vicenda decisamente curiosa quella riportata da Il Resto del Carlino, che aveva fatto pensare all’ennesimo episodio di cronaca nera, ma che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine, seppur in maniera bizzarra. La vicenda risale a venerdì mattina quando l’uomo si era recato dai carabinieri, visto che la moglie, che sarebbe dovuta andare a prendere i figli a scuola, era sparita. Erano scattate così le ricerche ma due giorni dopo i militari hanno appunto scoperto che la donna fosse con l’amante.

Cornuto e mazziato quindi il marito, che ha vissuto circa 48 ore di terrore, dopo che, tornato da lavoro, ha trovato la casa vuota senza figli e compagna. Ha quindi chiamato la scuola che l’ha avvisato che i figli fossero ancora lì, ma della loro madre non vi era traccia. L’uomo ha quindi provato a contattare amici e conoscenti, ma nessuno sapeva nulla. A quel punto si è recato presso i militari dell’arma della compagnia locale: “Mia moglie è sparita”.

DENUNCIA SCOMPARSA MOGLIE, SCOPRE CHE ERA CON L’AMANTE: SU TRENO VERSO PALERMO

Dopo una serie di ricerche è arrivata l’improvvisa svolta, anche perchè il paese della scomparsa è piccolo, e chiedendo in giro è emerso che la donna sparita fosse stata vista in compagnia di “un signore” che non era però il marito. Visionando quindi i filmati delle telecamere di sicurezza si è risaliti alla targa di un veicolo, avvistato poi presso un hotel di San Marino. Dopo una serie accurata di ricerche, indagini, telefonate e chiacchierate con testimoni, alla fine la coppia “in fuga” è stata rintracciata a bordo di un vagone su un treno Roma-Palermo, mentre stava scappando verso un’altra vita. La donna aveva deciso di abbandonarsi alle spalle tutto il resto, a cominciare dal marito, e arrivando fino ai propri figli. L’episodio si è verificato in quel di Rimini, cuore della Romagna.

