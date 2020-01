Denver e Rusic ritorno di fiamma al GF?/ Signorini “Rita e Andrea furono complici…”

Ci sono solo 4 inquilini nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma c’è già aria di flirt fra due dei concorrenti che hanno già varcato l’iconica porta rossa. Andrea Denver , il bellissimo modello scelto da Alfonso Signorini, non ha fatto in tempo a mettere il naso tra le quattro mura della casa più spiata d’Italia che già si è “buttato” su Rita Rusic. Tra lui e l’attrice di origini croate ci sono diversi anni di differenza ma questo non ha scoraggiato il modello che subito ha trovato un appiglio per iniziare a dialogare con la Rusic, sfruttando il fatto che lui vive a New York e la Rusic saltuariamente trascorre le sue vacanze a Miami. In realtà i due si sono già visti prima della casa, tanto che Signorini ha subito lanciato il gossip: “Un informatore mi ha detto che Andrea e Rita Rusic sono stati complici”.

Andrea Denver, flirt con Rita Rusic dopo pochi minuti dall’ingresso nella casa

C’è aria di flirt nella casa del Grande Fratello Vip, anche se sono entrati solo da poco. Andrea Denver ha subito puntato su Rita Rusic, una “preda” non del tutto facile visto la fama dell’attrice e la grande differenza d’età tra i due. C’è da dire che Denver ha diversi assi nella manica, in primis la bellezza. Signorini ha dichiarato che tra i due ci sarebbe stata della complicità prima del Grande Fratello ma non si sa più di tanto. Il modello aveva iniziato a parlare con l’attrice: i due hanno in comune gli Stati Uniti. Lei infatti va spesso in vacanza a Miami mentre Andrea vive e lavora a New York: “Io e te siamo quasi vicini di casa”, ha detto lui per attaccare bottone con la bellissima attrice. Peccato che poi Signorini ha subito richiamato tutti all’attenti, sospendendo così il dialogo tra i due. Vedremo come andranno le cose nei prossimo giorni.

