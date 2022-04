Deola Godini e Amedeo Goria/ Lei: “Bacio di conoscenza”. Lui: “Sento ancora Vera…”

Amedeo Goria e la sua nuova fidanzata Deola Godini sono intervenuti ai microfoni di “Pomeriggio Cinque”, trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso e andata in onda lunedì 18 aprile 2022. In occasione di un concerto della figlia di Amedeo, Guenda Goria, Deola Godini ha conosciuto in maniera casuale il giornalista: “Si sa che lui è un provolone, ma su Instagram lui non ha mai passato il limite. Gli ho dato un bacio di conoscenza sulla bocca, un bacetto. Non c’è stato niente altro”.

Amedeo Goria dimentica Vera con Deola Godini/ Miales sconvolta: "Vergogna, è finita!"

Deola Godini ha poi aggiunto: “Amedeo Goria è per me un uomo affascinante. Io faccio fatica a relazionarmi con un uomo della mia età”. Goria ha specificato di essere in pausa di riflessione con Vera Miales, che è “una donna che ho amato e che amo tuttora. Io con lei ogni tanto mi sento. Sono dispiaciuto delle foto del bacio, perché non pensavo ci fosse un fotografo appostato”.

Amedeo Goria e Vera Miales si sono lasciati?/ Lui rompe il silenzio "Ci risentiremo"

DEOLA GODINI E AMEDEO GORIA: È AMORE?

Nel prosieguo di “Pomeriggio Cinque”, Deola Godini ha affermato di essere caduta dalle nuvole quando sono state pubblicate le foto della cena tra lei e Amedeo Goria: “Io non sono neanche di Milano, quindi non potevo immaginare ci fossero dei paparazzi appostati. Il ristorante non l’ho scelto io, me l’ha consigliato una mia amica. Non avrei avuto motivo di chiamare dei fotografi, perché in passato ho avuto una relazione con un personaggio famosissimo, conosciuto in tutto il mondo, dunque se avessi voluto parlare di me e inseguire la notizia l’avrei fatto allora. La differenza d’età? L’amore non ha età, guardo il cervello. Un nuovo invito a cena? Non direi di no, è un uomo colto e intelligente”.

VERA MIALES E AMEDEO GORIA SI SONO LASCIATI?/ Lei: "Amicizia con Stella? Di lingue!"

Amedeo Goria ha quindi concluso con un concetto: “Io sono in pausa di riflessione, Vera Miales non so se abbia baciato qualcuno di nascosto oppure no. Il bacio me l’ha dato Deola Godini? Diciamo che ci siamo incontrati a metà strada… Vera, quando è uscita da La Pupa e il Secchione Show, ha scaricato un astio contro di me e contro i miei familiari che non mi sarei mai aspettato da parte sua. Dovrebbe rispettarmi, perché ci siamo voluti bene”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA