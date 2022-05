Deola Godini “Ho lasciato Amedeo Goria”/ “Beccato a baciare Stella”, lui “Mi hai usato”

Deola Godini e Amedeo Goria, è già finita: “Fatti gravissimi”

La storia, in realtà mai veramente iniziata, tra Amedeo Goria e la 23enne Deola Godini è giunta a termine. Ad annunciarlo è lei, parlando di “motivazioni molto gravi” poi spiegate nello studio di Pomeriggio 5. Amedeo e Deola sono infatti a confronto ed è il giornalista a prendere la parola, spiegando che, di fatto, tra loro non c’è stata una storia.

Amedeo Goria/ "Mino Raiola? Il classico self-made man: un vero genio"

“Non sento e vedo Deola da 18 giorni, dalla festa di compleanno di Delia Duran. – ha esordito Amedeo in diretta, raccontando che – Mi ha chiamato qualche volta lei, io non l’ho più chiamata. Tra me e lei non c’è mai stato nulla di fatto. Io quando sto con lei sto bene, però poi quando torna a casa cambia faccia, mi scrive in modo un po’ rancoroso e non capisco perché. Ho capito che non ci può essere niente tra noi perché lei non ha interesse nei miei confronti, mi ha diciamo utilizzato per farsi un po’ di pubblicità”.

Vera Miales Vs Deola Godini "Amedeo Goria ama me"/ "Il bacio? Lei lo ha incastrato"

Tra Deola e Goria spunta di nuovo Stella: “Si sono baciati e…”

Ad Amedeo Goria replica Deola. Nel salotto di Pomeriggio 5 la modella spiega di averlo lasciato “per fatti gravissimi”, e racconta: “Al compleanno di Delia Duran siamo stati invitati e io mi sono sentita molto male in quel momento perché all’evento c’era anche Stella (la stylist di Alex Belli, ndr) che ha detto ‘Facciamo un video saluto con Amedeo’ e mi sono accorta dopo che si sono baciati, lo hanno fatto senza farsi notare“. Immediata la giustificazione di Amedeo: “Mi sei molto simpatica, ti voglio anche bene, però io con Stella ho un rapporto di amicizia e simpatia. Lei è giocosa, sbaciucchiosa e mi ha quindi sbaciucchiato!” Spunta infine un retroscena e a svelarlo è proprio Stella con un videomessaggio inviato alla D’Urso e mandato in onda a Pomeriggio 5: “Sono stata contattata dall’agente della Deola che mi ha chiesto di fare un po’ di casino ma, come vedi, cono molto impegnata.” dice la stylist, mostrandosi nelle acque di Ibiza. Deola, in studio, ha infine negato tutto.

LEGGI ANCHE:

Deola Godini e Amedeo Goria/ Lei: "Bacio di conoscenza". Lui: "Sento ancora Vera..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA