Depay al Milan?/ Calciomercato: asse con il Lione, possibile scambio con Paquetà

Memphis Depay-Milan, ritorno di fiamma dei rossoneri per il fantasista olandese. Reduce dalla vittoria contro lo Shamrock Rovers in Europa League, il Diavolo è pronto a consegnare nuovi rinforzi a mister Stefano Pioli per puntellare la rosa e torna di moda il classe 1994, pronto al definitivo salto di qualità. Il talento di Moordrecht è la stella dell’Olympique Lione ed ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: 4 gol in 3 presenze in Ligue 1, qualità e talento che hanno attirato l’interesse anche del Barcellona di Koeman. I blaugrana però non hanno ancora mosso passi concreti per il suo acquisto, il Milan prova ad approfittarne: secondo quanto riporta Sport Mediaset, sono stati registrati contatti tra le due società, che starebbero pensando ad uno scambio di cartellini.

DEPAY MILAN: SCAMBIO CON PAQUETÀ?

Memphis Depay è già stato accostato al Milan in passato ma questo potrebbe essere la volta buona. L’Olympique Lione è alla ricerca di una pedina per il centrocampo e l’obiettivo numero uno è Lucas Paquetà, brasiliano che non è riuscito ad imporsi all’ombra della Madonnina. Resta da capire la cifra del conguaglio da girare al club transalpino, spiega Sport Mediaset, considerando che Depay è in scadenza di contratto 2021. Un fattore che Maldini e Massara sono pronti a sfruttare.

Depay non è l’unico profilo monitorato dalla dirigenza rossoneri per rinforzare l’attacco. La dirigenza meneghina è alla ricerca di un esterno offensivo per il 4-2-3-1 di mister Pioli e negli ultimi giorni sono stati accostati due nomi in particolare: parliamo di Federico Chiesa e di Stephan El Shaarawy. Il primo non è considerato incedibile dalla Fiorentina, ma spaventa il prezzo per il cartellino chiesto da Rocco Commisso, mentre il Faraone piace molto anche alla Juventus. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, Milan pronto a chiudere il mercato con un super colpo per l’attacco…

