Depay alla Juventus?/ Calciomercato: è vicino, tratta la buonuscita con il Barcellona

Calciomercato news, le ultime novità sul passaggio di Depay alla Juventus

In questa sessione estiva di calciomercato sembra sempre più possibile l’approdo di Memphis Depay alla Juventus. L’attaccante olandese, arrivato al Barcellona la scorsa estate a parametro zero e sotto contratto fino al termine della stagione appena cominciata, pare intenzionato a concludere anticipatamente il rapporto che lo lega ai catalani con cui starebbe trattando per ottenere una buonuscita.

Rabiot al Manchester United?/ Calciomercato, Juventus e Red Devils restano in attesa

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, il ventottenne, insieme con il suo entourage, avrebbe già raggiunto l’intesa con i bianconeri per trasferirsi a Torino dove dovrebbe firmare un biennale, oppure un triennale, da circa sei milioni di euro a stagione. Partito Dybala, che ha firmato da svincolato con la Roma, ed incapaci di riottenere Morata dall’Atletico Madrid, che non vuole fare sconti e non lo lascerà partire se non a titolo definitivo, Depay può essere la punta di cui mister Allegri ha bisogno per avere un’alternativa a Dusan Vlahovic e sopperire ai guai fisici di Chiesa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sorpasso per Mancini, il punto su Arthur e Kean

Calciomercato news, Depay alla Juventus dopo aver salutato il Barcellona

L’arrivo di Memphis Depay alla Juventus in questo agosto di calciomercato estivo sembra essere davvero vicino. Chiuso dall’arrivo di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco, l’olandese classe 1994 ha vissuto dei momenti difficili in blaugrana viste le difficoltà economiche che hanno colpito il club nel recente passato, avendo appunto accettato la riduzione dello stipendio la scorsa estate. L’avventura col Barça per Depay potrebbe concludersi dopo 13 reti e due assist in 38 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

LEGGI ANCHE:

Rabiot al Manchester United?/ Calciomercato news, la Juventus è pronta per Paredes

© RIPRODUZIONE RISERVATA