Depay alla Juventus?/ Calciomercato: intesa con Milik, Nedved: “Memphis con Dusan…”

Calciomercato news, oggi si decide se portare Milik o Depay alla Juventus

L’arrivo di Memphis Depay alla Juventus potrebbe essere definito in questo martedì di calciomercato estivo sempre che Arkadiusz Milik non diventi il preferito dei bianconeri. Secondo le indiscrezioni più recenti, nelle scorse ore la Vecchia Signora avrebbe infatti già raggiunto l’intesa con l’Olympique Marsiglia per riportare in Italia l’attaccante polacco che guadagnerebbe 3,5 milioni di euro arrivando a Torino con la formula del prestito oneroso da due milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a otto milioni.

Tuttavia, in giornata i vertici del club piemontese dovrebbero incontrarsi per decidere se puntare effettivamente sull’ex napoletano oppure se continuare ad insistere su Memphis Depay, in uscita dal Barcellona. A DAZN Pavel Nedved ha spiegato: “Non c’è necessità di accelerare i tempi, è sempre sbagliato. Stiamo valutando, siamo vigili su quel che offre. Bisogna valutare bene: vedendo formazione e infortuni stiamo valutando di entrare sul mercato. Depay? Può giocare con Dusan o al suo posto, sono d’accordo: può giocare con Kean e fare l’esterno ma è uno dei nomi che valutiamo, come è normale sia.”

Calciomercato news, Nedved ha parlato di Memphis Depay alla Juventus

Al momento l’arrivo di Depay alla Juventus sarebbe frenato non solo dalla mancata rescissione del contratto ancora valido per un anno con il Barcellona ma anche dalla richiesta da 8 milioni di euro, bonus compresi, di stipendio a stagione formulata in questi giorni di calciomercato. Nel colloquio in programma quest’oggi la Juve deciderà il da farsi anche in merito al centrocampo.

