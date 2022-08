Depay alla Juventus?/ Calciomercato news, oggi potrebbe lasciare il Barellona

Calciomercato news, Memphis Depay alla Juventus invece di Alvaro Morata

In questa sessione di calciomercato estivo potrebbe presto concretizzarsi l’approdo di Memphis Depay alla Juventus. I bianconeri hanno bisogno di un nuovo cnetavanti su cui puntare nel corso della stagione appena cominciata così da avere un’alternativa al titolare Dusan Vlahovic ed il terzo ritorno a Torino per Alvaro Morata pare essere sempre di più impossibile dopo il mancato riscatto per 35 milioni di euro al termine della passata stagione.

Come riporta Sport Mediaset, il procuratore dell’attaccante spagnolo, l’agente Juanma Lopez, intervistato da Chiringuito ha spiegato: “Al momento dico che resta all’Atletico Madrid, siamo ad agosto. Ha un contratto con l’Atletico.” Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, Depay starebbe trattando con il Barcellona per la risoluzione del contratto che potrebbe avvenire già entro la giornata odierna così da esser poi libero di firmare con la Vecchia Signora a parametro zero.

Calciomercato news, Depay alla Juventus dopo la risoluzione col Barcellona

Le chances di vedere Memphis Depay alla Juventus in questo agosto di calciomercato estivo sembrano dunque molto buone. Una volta svincolatosi dal Barcellona, con cui ha un contratto ancora valido fino al giugno del 2023, ovvero al termine dell’annata calcistica in corso, il ventottenne Depay dovrebbe trasferirsi nella Torina bianconera firmando un contratto da 6 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni.

