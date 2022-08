Depay alla Juventus?/ Calciomercato, Pjanic nella trattativa ma occhio al Tottenham

Calciomercato news, Memphis Depay alla Juventus insieme con Pjanic

In questa sessione estiva di calciomercato potrebbe ancora concretizzarsi il passaggio di Memphis Depay alla Juventus. L’olandese vuole lasciare il Barcellona dove non viene ritenuto indispensabile per il progetto di allenatore e società specialmente dopo l’arrivo di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco ma non sarebbe ancora stata trovata un’intesa sulla buonuscita del giocatore, in scadenza di contratto tra un anno e quindi nel giugno del 2023. Secondo quanto rivelato da La Stampa, anche Miralem Pjanic potrebbe rientrare nell’operazione.

Alla Vecchia Signora spetterebbero 5 milioni di euro dallo scambio con Arthur ed i piemontesi sarebbero pronti a rinunciare ad una parte di questa somma per agevolare l’addio di Depay ai catalani. La distanza per l’addio dell’attaccante ai blaugrana sarebbe di circa due milioni di euro stando ai rumors più recenti emersi nelle ultime ore anche se gli italiani continuano a valutare anche possibili alternative nel caso in cui l’affare non dovesse andare in porto.

In caso di mancato arrivo di Memphis Depay alla Juventus in questo agosto di calciomercato estivo, il club guidato da mister Allegri potrebbe tentare di accaparrarsi l’ex napoletano Arkadiusz Milik, oggi all’Olympique Marsiglia. La formula per aggiudicarsi il polacco sarebbe quella del prestito sempre che i francesi accettino questa opzione e nel frattempo sulle tracce di Depay si registra pure la presenza del Tottenham di Conte.

