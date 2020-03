Depay alla Lazio?/ Calciomercato, l’olandese non è una chimera: avviati i contatti

In vista della prossima finestra estiva di calciomercato, tra qualificazione alla Champions league e possibile scudetto (sempre che si ritorni in campo dopo l’emergenza coronavirus) certo i tifosi biancocelesti possono sognare il colpaccio di mercato. Anzi pare che già un nome ci sia già nella testa dei dirigenti, ed è quello di Memphis Depay, alla Lazio dunque già per giugno secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal portale LaLaziosiamonoi.net. Il nome fa certo sognare gli appassionati biancocelesti, che puntano a un colpo grosso per la prossima stagione: Depay, che pure torna da un grave infortunio certo farebbe fare un salto in avanti allo spogliatoio di Inzaghi e non scordiamo che il profilo già in passato aveva fatto innamorare la dirigenza degli Aquilotti.

DEPAY ALLA LAZIO? AFFARE DIFFICILE MA NON UNA CHIMERA

Se però qualche anno fa pareva impossibile che Depay potesse arrivare alla Lazio, ecco che oggi la trattativa non pare così improbabile e non solo per l’accresciuto prestigio dello spogliatoio come per gli ultimi risultati eccellenti ottenuti da Inzaghi. A tenere vive le speranze infatti vi sono le mutate condizioni economiche: Depay è in scadenza di contratto con il Lione nel 2021 e per il momento non si è parlato di rinnovo per l‘olandese, che pure sta ancora terminando la fisioterapia dopo la rottura del crociato. Elementi che potrebbero far abbassare le pretese del club francese che per ora ha fissato a 50 milioni di euro il cartellino dell’ala sinistra. Non solo: pare che siano già stati avviati i primi contatti tra la dirigenza della Lazio e la SEG, agenzia che cura gli interessi di Depay. Benché non manchino problemi e difficoltà (in primis il ruolo del giocatore nello schieramento già al completo di Inzaghi), per l’approdo di Depay alla Lazio non si può più parlare di vera chimera.



