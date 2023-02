Depeche Mode, chi sono/ Super ospiti di Amadeus senza il compianto Andy Fletcher

I Depeche Mode super ospiti della finale Festival di Sanremo, grande ritorno all’Ariston dopo la scomparsa del co-fondatore Andy Fletcher

I Depeche Mode impreziosiscono la lunga lista degli ospiti internazionali invitati alla finale del Festival di Sanremo 2023. Il gruppo composto da Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere) si prepara a catturare l’attenzione del pubblico di Raiuno, con tanta musica e tanto entusiasmo in vista della finale della kermesse. “Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo”, aveva detto orgoglioso e soddisfatto il conduttore Amadeus nel momento in cui confermava la partecipazione della band britannica alla puntata finale del Festival di Sanremo.

Ma chi sono esattamente i Depeche Mode? Per chi fosse totalmente a digiuno di musica e dintorni, ricordiamo che questo gruppo è stato inserito nella Rock&Roll Hall of Fame nel 2020, mentre questa sera, sabato 11 febbraio, si apprestano a tornare al Festival di Sanremo per la quarta volta: la prima volta è stata nel 1986 con Stripped, la seconda tre anni dopo, nel 1989 con il brano Everything Counts, mentre la terza nel 1990 con Enjoy The Silence.

I Depeche Mode e la dedica ad Andy Fletcher: “Abbiamo deciso di continuare per lui e siamo certi di una cosa…”

Questa sera è estremamente probabile che Gahan e Gore presentino per la prima volta un singolo estratto dal loro nuovo album Memento Mori, il primo senza il co-fondatore e tastierista Andy Fletcher, venuto a mancare all’età di sessant’anni, alcuni mesi fa. “Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all’inizio della pandemia, e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo”, ha spiegato Gore in una intervista.

La morte del co-fondatore Andy Fletcher non ha frenato la creatività dei Depeche Mode, che hanno continuato il loro percorso, con uno scopo ben preciso. “Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato”, ha ricordato il chitarrista, che oltre a Sanremo, in Italia, sarà protagonista del nuovo tour con le tappe a Roma, Milano e Bologna la prossima estate.

