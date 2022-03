Deposito giudiziario in fiamme/ Roma, bruciati 500 scooter: indagini in corso

500 scooter sono andati in fiamme in un deposito giudiziario di via di Settebagni a Roma, proprio al di sotto delle corsie del Raccordo Anulare. Ne dà notizia il “Corriere della Sera”, che spiega come il rogo si sia sprigionato in particolare “nel settore dove erano stati ammucchiati circa 500 scooter e moto di varie marche, fra veicoli sottoposti a fermo amministrativo, sequestrati, ma anche rimossi dalle strade perché abbandonati e ridotti ormai a carcasse”. Insomma, mezzi senza proprietario o, comunque, inutilizzati, che sono stati avvolti dal fuoco e distrutti dallo stesso.

In particolare, per sedare l’incendio sono intervenuti in loco, poco prima delle due di martedì 1° marzo 2022, i vigili del fuoco (due squadre), i quali, con l’ausilio di due autobotti, hanno impiegato oltre un’ora per riuscire a fermare quell’inferno e a impedire alle fiamme di propagarsi ulteriormente verso altre direzioni. Nel mentre, in ogni caso, erano state temporaneamente chiuse per ragioni di sicurezza facilmente intuibili le corsie del Raccordo, grazie al contributo della polizia stradale.

DEPOSITO GIUDIZIARIO INCENDIATO: LA POLIZIA HA SVOLTO UN SOPRALLUOGO CON LA SCIENTIFICA

Sul rogo che ha letteralmente devastato il deposito giudiziario di via di Settebagni a Roma sta indagando la polizia che – si legge ancora sulle colonne del CorSera – “ha svolto un sopralluogo con la scientifica e i pompieri per risalire alle cause che hanno scatenato l’incendio. Sentiti i responsabili del deposito, mentre sarebbero stati visionati i filmati della videosorveglianza”.

Il fuoco ha distrutto il complesso dell’officina meccanica Settebagni, uno dei depositi giudiziari della Capitale, ubicato internamente a un’area industriale composta da capannoni e nella quale sono eseguite anche riparazioni di veicoli. Sull’incendio, conclude il quotidiano, “indagano gli agenti del commissariato Fidene Serpentara, che hanno svolto una serie di accertamenti. I vigili del fuoco, oltre ad evitare che le fiamme coinvolgessero le centinaia di auto custodite nel deposito, hanno effettuato anche controlli sulla stabilità delle strutture del Raccordo anulare vicino alle quali si è sviluppato il rogo notturno”.

