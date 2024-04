Depressione, approvata dalla FDA la prima terapia via app/ Si chiama Rejoyn, ecco come funziona

La FDA, la Food and Drug Administration, ha approvato la prima applicazione per curare la depressione, il primo trattamento digitale. Si tratta di una terapia complementare ai farmaci, riferisce l’agenzia Ansa attraverso il proprio sito web, per contrastare il disturbo depressivo maggiore. L’app in questione si chiama Rejoyn di Otsuka Pharmaceutical e Click Therapeutics, ed è appunto un programma per smartphone che in tandem con i farmaci antidepressivi è specifico per persone con un’età dai 22 anni in su che hanno ricevuto una diagnosi di disturbo depressivo maggiore. L’applicazione, come per un qualsiasi farmaco, richiederà una prescrizione affinchè si possa scaricare, e sarà disponibile entro la fine dell’anno in corso.

Come funziona? Propone un programma delle durata di sei settimane attraverso un nuovo approccio chiamato terapia cognitivo-emotiva combinato con una terapia cognitivo-comportamentale. Di fatto Rejoyn rappresenta a tutti gli effetti un dispositivo medico classificato a basso o medio rischio. John Kraus, vicepresidente esecutivo e direttore medico di Otsuka, ha commentato dicendo: “Rappresenta una nuova ed eccitante opzione di trattamento aggiuntiva per affrontare i sintomi del disturbo depressivo maggiore che integra lo standard attuale di cura”.

DEPRESSIONE, APPROVATA DALLA FDA LA PRIMA APP: IL TASK DI MEMORIA FACCIALE EMOTIVA

E’ progettato come complemento agli antidepressivi per pazienti che non rispondono bene ai farmaci, e rappresenta quindi una svolta per le terapie antidepressive con l’obiettivo di appunto contrastare una malattia, la depressione, che sta proliferando in questi ultimi anni, anche fra i più giovani, dopo il covid. L’applicazione propone al paziente un compito cognitivo-emotivo che è chiamato Task di Memoria Facciale Emotiva, attraverso cui i pazienti devono identificare e confrontare le emozioni che vengono visualizzare su dei volti.

Si tratta di esercizi che servono a stimolare quelle aree del cervello che sono coinvolte delle depressione e che possono avere un effetto antidepressivo. “Rejoyn ha un meccanismo neuromodulatore progettato per agire come terapia fisica per il cervello, fornendo esercizi personalizzati e regolari di training cerebrale progettati per aiutare a migliorare le connessioni nelle regioni cerebrali colpite dalla depressione”, le parole di Brian Iacoviello della Click Therapeutics.











