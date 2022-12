Depressione si cura con ketamina?/ È analgesico-dissociativo pediatrico e veterinario

La depressione si può curare con la ketamina? Gli esperti, come riportato da Le Monde, si stanno interrogando su questo argomento dopo che il farmaco analgesico-dissociativo, unico composto della classe delle arilcicloesilammine approvato per uso medico, ha dato buoni esiti su un ristretto numero di pazienti. In passato non era mai stato prescritto per questa malattia. È, infatti, comunemente utilizzato per l’induzione e il mantenimento dell’anestesia in ambito veterinario, pediatrico e traumatologico.

Caffè riduce rischio diabete mellito tipo 2 post gravidanza/ Con +4 tazze al dì -53%

In Francia la molecola è stata sperimentata insieme alla stimolazione magnetica transcranica e potrebbe aiutare alcuni pazienti a uscire dall’impasse terapeutico. Gli antidepressivi utilizzati per curare i sintomi del disturbo, infatti, a lungo termine possono provocare pesanti effetti indesiderati, come l’atrofia. È per questo motivo che in alcuni casi – finora soltanto una decina – si cerca di attuare delle cure alternative proprio come la ketamina. Per comprendere se essa funziona realmente o meno, però, serviranno degli studi più approfonditi.

Covid, nuovi sintomi: quali sono?/ Stop al tampone dopo isolamento per i positivi

Depressione si cura con ketamina? Il caso Jeanne

Jeanne è una dei pochi pazienti che si sono sottoposti alla cura a base di ketamina per la depressione. “All’inizio del 2019 sono caduto in una grave depressione a seguito di problemi professionali, ero in un buco nero. Gli antidepressivi mi hanno incatenata: o non funzionavano o avevano effetti collaterali tali da doverli interromperli. Ho avuto pensieri suicidi, la sensazione che non ne sarei mai uscita”, ha raccontato. È per questo motivo che il Centro di esperti di salute mentale e fisica degli ospedali universitari di Marsiglia (APHM) le ha consigliato la terapia alternativa.

Tumore, ecco vaccino Moderna-Merck/ Come funziona: mRna e un farmaco contro melanoma

“L’effetto è stato immediato, i miei pensieri oscuri sono scomparsi. Ho ricominciato a vivere”, ha rivelato la donna. Le sue parole rappresentano un barlume di speranza per i pazienti affetti dal disturbo, sempre più diffuso. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 300 milioni di persone ne siano colpito, in ogni fascia di età. In Francia, tra il 5% e il 15% della popolazione sperimenta un episodio depressivo durante la propria vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA